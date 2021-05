사진제공=스노우닥

그룹 소녀시대의 태연 친동생인 가수 하연이 AI 인공지능 작곡가가 만든 노래 NFT 형태로 발매한다.10일 오전 K-컬처 전문 NFT 마켓 플레이스 스노우닥은 "하연이 지난 4월 NFT 형태로 발매했던 디지털 싱글 ‘idkwtd’ (I don’t know what to do)’의 음원과 뮤직비디오, 아트워크를 패키지로 한 NFT 상품이 스노우닥 공식 홈페이지를 통해 독점 공개된다"고 밝혔다.하연의 'idkwtd'는 A.I.M에서 개발한 버추얼 AI 음악 작곡가 에이미 문(Aimy Moon)이 직접 만든 데모 트랙을 바탕으로 제작된 곡이다. 에이미 문은 딥러닝과 뉴럴네트웍스(인공신경망) 기술을 활용한 AI 음악 생성 엔진으로 A.I.M이 제작하는 모든 콘텐츠의 작곡과 프로듀싱을 담당하고 있다. 에이미 문은 SNS를 통해 1000곡 이상의 노래를 공개하며 트렌디한 사운드로 글로벌 팬덤을 형성하고 있다.하연은 소녀시대 태연의 친동생으로 데뷔 전부터 이름을 알렸고 지난해 10월 AI 작곡가 에이미 문이 작곡한 노래 '아이즈 온 유(Eyes on you)'로 데뷔해 'Walk Away' 등의 곡을 발표하며 글로벌 무대에서 주목을 받고 있다.하연은 오는 15일 NFT 오아시스 비대면 공연을 통해 팬들과 만날 예정이다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr