'킹덤' 스트레이 키즈, 부동의 글로벌 원픽

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 막강한 글로벌 원픽을 지켰다.지난 6일 방영된 Mnet '킹덤 : 레전더리 워'(이하 '킹덤') 6회 중 2차 경연 'RE-BORN'(리 본)의 결과 발표에 따르면, 스트레이 키즈는 국내외 팬들의 지지를 확인할 수 있는 동영상 조회수와 글로벌 평가에서 모두 1위로 뽑혔다.두 부문에서 1등을 차지한 유일한 그룹이자 글로벌 평가 3연속 1위다. 스트레이 키즈는 '차세대 K팝 대표 그룹'의 위상을 다시 한번 실감케 했다.스트레이 키즈는 중독성 강한 퍼포먼스로 팬심을 충족시키며 유튜브를 뜨겁게 달구고 있다. 대면식에서 선보인 'MIROH'(미로)의 100초 퍼포먼스를 비롯해 '神메뉴'(신메뉴)와 '부작용'을 매시업한 1차 경연 '自神 (스스로 '자', 귀신 '신')' 풀버전 비디오, 2차 경연 무대이자 선배 그룹 비투비의 '기도 (I'll Be Your Man)'을 재탄생시킨 풀버전 비디오까지 3편의 영상은 유튜브 내 '킹덤' 콘텐츠 조회 수 순위 1위, 2위, 3위 줄 세우기를 기록했고 이 중 'MIROH' 영상은 유일하게 1000만 뷰를 돌파했다.다가오는 3차 경연 'NO LIMIT'(노 리미트)에서는 자체 프로듀싱 그룹의 한계 없는 음악성을 펼친다. 비투비, 에이티즈와 함께 보컬, 랩, 댄스 유닛을 꾸려 1라운드 무대를 꾸미고, 2라운드에서는 팀 대결에 나선다. 꿈꿔왔던 모든 것을 펼치는 3차 경연에서 몰입도 높은 무대를 완성해 글로벌 시청자들의 마음을 사로잡을 예정이다.오는 13일 오후 7시 50분에 방영되는 '킹덤' 7회에서는 3차 경연 무대를 비롯해 지난 1차 경연, 2차 경연, 대면식 베네핏 1000점을 더한 현재까지의 종합 순위가 발표된다. 지금까지 글로벌 팬 평가와 동영상 조회 수 평가에서 두각을 나타낸 이들이 어떤 성과를 받아들지 기대를 모은다.우빈 텐아시아 기자 bin0604@tenasia.co.kr