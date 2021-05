올 화이트 수트

위풍당당 카리스마

몽환적 분위기

'엠카운트다운' 써드아이 / 사진 = Mnet 영상 캡처

걸그룹 써드아이(3YE)가 'STALKER'로 팬심을 저격했다.써드아이가 오늘 6일 오후 방송된 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 신곡 'STALKER' 무대를 펼쳤다. 이날 써드아이 멤버들은 올 화이트 수트를 입고 등장해 우아한 매력을 뽐냈다.써드아이는 '퍼포먼스 돌'답게 역동적이면서도 섬세한 안무로 위풍당당한 카리스마를 과시했다. 또한, 써드아이는 손으로 눈을 가리는 포인트 안무와 중독성 넘치는 후렴구로 시청자들의 눈과 귀를 사로잡았다.특히 써드아이는 당당한 표정 연기와 여유로운 무대 매너로 글로벌 K-POP 팬들의 시선을 강탈했다.'STALKER'는 몽환적인 분위기와 강렬한 비트가 어우러진 일렉트로닉 팝 장르로, 욕망에 대한 솔직함과 당당함이 돋보이는 곡이다.써드아이는 2019년 5월 첫 번째 디지털 싱글 'DMT(Do Ma Thang)'을 통해 본격적으로 활동을 시작했다.이후 'OOMM(Out Of My Mind)'과 'QUEEN'을 통해 유니크한 팀 색깔을 확고히 한 써드아이는 지난해 6월 첫 번째 미니앨범 'TRIANGLE'로 팬들과 소통했다. 타이틀곡 'YESSIR'로 카리스마 넘치는 퍼포먼스를 선보인 써드아이는 수록곡 'ON AIR'로 반전 매력을 발산하며 다재다능한 걸그룹의 면모를 드러낸 바 있다.한편, 써드아이는 최근 신곡 ‘STALKER’를 발매해 활발한 활동을 펼치고 있다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr