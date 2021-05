카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 트위터 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게

뉴이스트 vs 로제 vs 아이유

뉴이스트, 1위 트로피

'INSIDE OUT' 활동 중

'쇼! 음악중심' / 사진 = MBC 영상 캡처



'쇼! 음악중심' 뉴이스트가 1위를 차지했다.



1일 오후 방송된 MBC '쇼! 음악중심' 722회에는 뉴이스트 'INSIDE OUT', 로제 'On The Ground', 아이유 '라일락'이 1위 경쟁을 벌였다.



이날 집계 결과, 3위는 로제, 2위 아이유, 1위는 뉴이스트에게 돌아갔다. MC들은 "트로피는 잘 전달하도록 하겠다"라고 전했다.



뉴이스트는 지난달 19일 정규 2집 앨범 'Romanticize'의 타이틀곡 'INSIDE OUT'으로 활동 중이다.



한편, 이날 '쇼! 음악중심'에는 온앤오프, ITZY, AB6IX, 노라조, 홍자, 비비, 핫이슈, 이진혁, 김희재, OnlyOneOf, 루나솔라, P1Harmony, STAYC, NTX, 죠소울, 아이반, 신촌타이거 등이 출연했다.



