B1A4, 디지털 싱글 '10 TIMES' 발매

4월 23일 공개

B1A4 일정표./사진제공=WM엔터테인먼트

그룹 B1A4가 데뷔 10주년을 맞이해 특별한 선물을 준비했다.18일 B1A4의 소속사 WM엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 데뷔 10주년 기념 스케줄러 티저를 게시, 오는 23일 디지털 싱글 ’10 TIMES’의 발매를 알렸다.공개된 티저 이미지는 푸른 숲속의 비포장도로를 배경으로 ‘B1A4’라는 번호판을 달고 있는 하얀 자동차와 그 차량이 달려온 길의 뒤편으로 콘텐츠 공개 일정이 글자로 삽입되어 있다. 마치 B1A4가 그동안 함께 달려온 길을 비유하는 듯한 감성적인 이미지가 깊은 인상을 남긴다.특히 도로에 날짜별로 기재된 ‘Your my only one', 'Beautiful my love', 'Love Letter’ 등 의문의 문구가 궁금증을 유발한다. 또한 소속사 후배 아티스트인 오마이걸(OH MY GIRL)과 온앤오프(ONF) 옆에는 많은 사랑을 받았던 B1A4의 히트곡이 적혀있는 만큼 앞으로 공개될 B1A4의 10주년 기념 콘텐츠에 대한 기대감이 높아지고 있다.B1A4는 2011년 4월 23일 미니 앨범 ‘Let's FLY'로 데뷔해 '잘자요 굿나잇', '걸어본다', '이게 무슨 일이야', 'Lonely', 'SOLO DAY' 등 다수의 히트곡으로 큰 인기를 모았다.멤버들이 직접 곡 작업에 참여하며 차별화된 음악 색깔로 ’자체 제작 아이돌‘이라는 수식어를 얻었고 연기, 뮤지컬, MC, 라디오 DJ 등 다방면에서 활약을 펼치며 다재다능한 면모를 보여왔다. 지난해 10월에는 전곡을 멤버들의 자작곡으로 채운 정규 4집 앨범 ‘Origine’을 발매해 성공적인 귀환을 알렸다.B1A4는 오는 23일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 10주년 기념 디지털 싱글 ’10 TIMES’를 공개하고, 당일 오후 8시 네이버 V LIVE에서 ‘비원에이포 십 주년 <나르샤 비원에이포> 온라인 팬미팅’을 열어 팬들과 만난다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr