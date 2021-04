방탄소년단, 언택트 공연 '방방콘 21' 개최

그룹 방탄소년단이 '방방콘 21'을 연다. / 사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단이 '방방콘 21'을 연다. / 사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단이 오늘(17일) '언택트(untact, 비대면) 시대'에 새로운 공연 문화의 시작을 알린 '방방콘(방에서 즐기는 방탄소년단 콘서트)'으로 전 세계 팬들을 다시 만난다.지난해 4월 유튜브 '방탄TV' 채널을 통해 방탄소년단의 기존 콘서트와 팬미팅 실황을 무료로 공개했던 '방방콘'이 올해 '방방콘 21'이라는 이름으로 돌아온다. 전 세계 팬들을 위한 방탄소년단의 특별한 선물로, 공연 실황을 무료로 관람할 수 있다. 지난해 '방방콘'은 최대 동시 접속자 수 224만 명, 이틀간 약 24시간 조회수 5059만 건을 기록했다.이번 '방방콘 21'에서는 방탄소년단의 두 번째 단독 콘서트 '2015 BTS LIVE TRILOGY: EPISODE I. BTS BEGINS'와 글로벌 팬미팅 'BTS 5TH MUSTER [MAGIC SHOP]' 1호점, 브라질 상파울루에서 펼쳐진 BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF' 등 총 3개의 공연 실황이 방영된다. 지난해 펼쳐진 '방방콘'과는 다른 공연 라인업으로 팬들의 기대도 고조되고 있다.'2015 BTS LIVE TRILOGY: EPISODE I. BTS BEGINS'는 '방탄소년단의 시작(BTS BEGINS)'이라는 주제 아래 방탄소년단의 탄생과 성장기를 담은 공연이다. 방탄소년단은 감미로운 곡의 무대와 카리스마 넘치는 유닛 퍼포먼스까지 선사했고, 관객들은 황홀한 시간을 만끽했다.2019년 6월 부산에서 열린 'BTS 5TH MUSTER [MAGIC SHOP]' 1호점 공연은 방탄소년단의 다섯 번째 공식 글로벌 팬미팅으로, '위로가 필요할 때 듣는 방탄소년단의 음악, 힐링매직샵'이라는 주제로 펼쳐졌다. 데뷔 초 모습을 재현한 특별 무대와 다양한 히트곡 퍼포먼스 등 풍성한 볼거리를 자랑한다.또한 2019년 5월 브라질 상파울루에서 열렸던 BTS WORLD TOUR 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF'는 스타디움 알리안츠 파르크에서 펼쳐진 공연으로, 방탄소년단은 당시 약 5만 명의 관중 앞에서 화려한 퍼포먼스를 이어가며 팬들의 열광적인 환호를 이끌어냈다.지난해와 마찬가지로 각기 다른 날짜와 공간에서 개최된 방탄소년단의 공연을 연달아 관람할 수 있는 특별한 기회가 될 이번 '방방콘 21'이 또 다시 전 세계 아미를 하나로 연결할 것으로 기대를 모으고 있다. 방탄소년단은 '방방콘 21' 공개에 앞서 유튜브 '방탄TV' 채널에 '방방콘' 삼행시 짓기, "기대해 주세요"라는 메시지를 담은 영상을 차례로 올리며 팬들의 관심을 끌어올렸다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr