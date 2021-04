새 앨범명 'BORDER : CARNIVAL'

낯설고 화려한 세상에 대한 감성 녹여내

그룹 엔하이픈 트랙리스트/ 사진 = 빌리프랩

그룹 엔하이픈의 새 음악들이 베일을 벗었다.16일 0시 엔하이픈 공식 SNS 채널을 통해 새 앨범 'BORDER : CARNIVAL'(보더 : 카니발)의 트랙리스트가 공개됐다.트랙리스트에 따르면 이번 신보에는 인트로와 아웃트로를 포함해 총 여섯 곡이 담긴다. 엔하이픈은 데뷔 후 처음으로 경험한, 낯설고 화려한 세상에 대한 감상을 앨범에 녹여냈다.타이틀곡 'Drunk-Dazed'(드렁크 데이즈드)는 이번 앨범의 주제를 가장 명확히 보여 주는 트랙으로, 로킹한 느낌이 가미된 팝 록(Pop Rock) 장르의 곡이다.엔하이픈의 결성부터 함께한 원더키드(Wonderkid)와 방시혁("hitman"bang) 프로듀서가 곡 작업에 참여했다. 난생처음 경험하는 세상을 규칙이 무너지고 위아래가 뒤집힌 혼돈의 카니발에 비유했으며, '도취돼'(Drunk) '몽롱해진'(Dazed) 소년들의 모습을 그렸다.데뷔곡 'Given-Taken'(기븐 테이큰)에서 데뷔 직전 복잡한 심경을 노래한 엔하이픈은 신곡 'Drunk-Dazed'를 통해 데뷔 후 마주한 세계에 대한 생각을 털어놓으며, 다시 한번 자신들만의 진솔한 이야기를 들려 줄 계획이다.‘Drunk-Dazed’ 외에 지난 5일 인트로 트랙 비디오를 통해 먼저 공개된 'Intro : The Invitation'(인트로 : 더 인비테이션), 모던한 팝 R&B 장르인 'FEVER'(피버), 요즘 10대의 세계관을 담은 'Not For Sale'(낫 포 세일), 독특한 신시사이저 사운드와 일렉 기타 연주가 어우러진 '별안간 (Mixed Up)', 'BORDER' 시리즈의 문을 닫는 'Outro : The Wormhole'(아웃트로 : 더 웜홀)이 수록됐다.엔하이픈은 오는 26일 컴백.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr