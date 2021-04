키, 종현 향한 그리움

"이 양반도 참…"

종현, 무대 뒤 모습

샤이니 종현 / 사진 = 키 인스타그램

그룹 샤이니 키가 인스타그램에 멤버 고(故) 종현의 사진을 게재했다.8일 키는 자신의 인스타그램에 "착장 사진 한번 찍어주겠다는데 그렇게 귀찮았나 이 양반도 참 ..."이라며 "happy birthday. i miss you and love you a lot. (생일 축하해. 많이 그립고 사랑해)"라는 글을 게재했다.이와 함께 공개한 사진 속에는 무대 뒤에서 체크무늬 수트를 입고 서있는 종현의 모습이 담겨있다.한편, 종현은 지난 2008년 샤이니 멤버로 데뷔해 수많은 히트곡을 남겼다. 지난 2017년 12월 18일 향년 27세로 세상을 떠났다.신소원 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr