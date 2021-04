사진제공=KOZ엔터테인먼트

싱어송라이터 다운(Dvwn)의 새 앨범 트랙리스트가 공개됐다.소속사 KOZ엔터테인먼트는 7일 공식 SNS에 다운의 두 번째 미니앨범 'it’s not your fault'의 트랙리스트 이미지를 올렸다.'it’s not your fault'에는 1번 트랙 'dot.'을 시작으로 '연남동 (Feat. lIlBOI)', '허밍 (Feat. CHE)', '호스텔 (Feat. jane)', 'BADKID!!!', '이름 (Feat. 권진아)’, ‘HOME’, ‘거울’ 등 총 8곡이 수록된다.특히, 타이틀곡 ‘연남동’에는 래퍼 릴보이가 피처링으로 합류해 한층 풍성한 트랙을 예고하며, 권진아와 CHE, jane 등 다양한 장르에서 활약 중인 싱어송라이터들도 지원사격에 나섰다.다운은 'it’s not your fault'’에 누군가에게 상처를 주기도 하고, 받기도 하는 등의 시행착오 속에서 성장하는 화자(話者)의 모습을 담았다. 사랑과 이별, 추억과 아픔, 고통과 인내 등 과거의 자신을 마주하는 과정을 통해 공감과 위로의 메시지를 전할 예정이다.이번 앨범은 다운이 KOZ엔터테인먼트에서 선보이는 첫 미니앨범으로, 다운은 모든 수록곡의 작곡에 참여해 실력파 싱어송라이터로서의 입지를 굳힐 계획이다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr