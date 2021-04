'4세대 걸그룹 대표주자' 스테이씨

오늘(8일) 싱글 '스테이덤' 발매

4세대 걸그룹 대표주자 스테이씨(STAYC)가 드디어 2021년 활동의 본격 포문을 연다.스테이씨(수민, 시은, 아이사, 세은, 윤, 재이)는 8일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 두 번째 싱글 ‘STAYDOM(스테이덤)’을 발매한다.‘STAYDOM’은 지난해 11월 발매한 데뷔 싱글 ‘Star To A Young Culture(스타 투 어 영 컬처)’ 이후 스테이씨가 약 5개월 만에 발표하는 신보로, 자유로움 안에서 특유의 하이틴과 키치함을 앞세워 더 강력해진 틴프레시, 자신감 있는 모습을 팬들에게 보여줄 계획이다.스테이씨의 데뷔곡 ‘SO BAD(소 배드)’를 비롯해 수많은 히트곡을 합작한 자타공인 최고의 히트메이커 블랙아이드필승 X 전군의 조합으로 탄생한 타이틀곡 ‘ASAP(에이셉)’은 청량하고 매력 넘치는 사운드가 돋보이는 ‘틴프레시’한 곡이다. 가슴 속에 완벽하게 그려 놓은 이상형이 ASAP(As Soon As Possible)하게 나타나줬으면 하는 마음을 톡톡 튀고 재치 있게 풀어냈다.그 외에도 세련되고 감각적인 멜로디와 유쾌한 가사가 긍정적인 에너지를 선사하는 ‘SO WHAT(소 왓)’, 가슴에 담겨진 사랑이 마치 별빛처럼 느껴져 닿을 듯 말 듯 애달픈 마음을 노래한 컨템포러리 R&B 장르의 곡 ‘사랑은 원래 이렇게 아픈 건가요’, 일렉트로닉뮤직 장인 DJ TAK과 스테이씨의 데뷔곡 ‘SO BAD’가 만나 원곡과는 또 다른 강렬한 느낌의 EDM TRAP 장르로 재탄생한 ‘SO BAD(TAK REMIX)’까지 총 4개 트랙이 ‘STAYDOM’에 수록됐다.스테이씨는 음원 발매 직후인 8일 오후 8시부터 공식 V LIVE 채널을 통해 ‘STAYDOM’ 발매 기념 팬 쇼케이스를 진행한다. 멤버들은 이번 팬 쇼케이스를 통해 타이틀곡 ‘ASAP(에이셉)’을 비롯한 신곡 무대를 팬들에게 가장 먼저 공개할 예정이다.한층 더 성장하고 다채로워진 모습으로 돌아온 스테이씨의 두 번째 싱글 ‘STAYDOM’ 전곡은 8일 오후 6시부터 감상할 수 있다.김수영 기자 swimkim@tenasia.co.kr