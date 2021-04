사진제공=빅히트엔터테인먼트

그룹 방탄소년단 / 사진제공=빅히트엔터테인먼트

그룹 방탄소년단의 일본 신곡 'Film out'이 하루 만에 오리콘 데일리 차트 정상을 탈환했다.지난 7일 일본 오리콘이 발표한 최신 차트에 따르면, ‘Film out'은 일간 다운로드 수 2118건을 기록하며 역주행에 성공, 데일리 디지털 싱글 랭킹 1위에 올랐다.앞서 이 곡은 발매 첫날부터 지난 4일까지 오리콘 데일리 디지털 싱글 랭킹에서 사흘 연속 정상을 지키다 6일 발표 차트에서 2위로 내려가며 숨고르기했다.'Film out'은 오리콘 '주간 디지털 싱글 랭킹'(집계기간 3월 29일~4월 4일)에서도 단 3일 간 누적 다운로드 수 3만 2947건을 기록하며 정상에 오른 바 있다. 방탄소년단이 오리콘 ‘주간 디지털 싱글 랭킹’ 차트에서 1위를 차지한 것은 이번이 처음이다.방탄소년단은 오는 6월 16일, 선공개곡 'Film out'이 수록된 일본 베스트앨범 'BTS, THE BEST'를 발매한다. 'Film out'을 비롯해 ‘Dynamite’, ‘피 땀 눈물’, 'FAKE LOVE', 'IDOL', 'MIC Drop', 'ON' 등의 일본어 버전과 일본 오리지널 곡인 'Your eyes tell', 'Crystal Snow'까지 2017년부터 방탄소년단이 일본에서 발매한 싱글과 앨범 수록곡 등 총 23곡이 담길 예정이다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr