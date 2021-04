로제 'Gone' 반나절 만에 천만뷰…막강한 파급력 [공식]

블랙핑크 로제의 솔로곡 'Gone' 뮤직비디오가 공개된 지 반나절 만에 유튜브에서 1000만뷰를 돌파했다.YG엔터테인먼트는 5일 0시(한국시간) 블랙핑크 공식 유튜브 채널에 로제의 솔로 앨범 'R'의 서브타이틀곡 'Gone' 뮤직비디오를 게재했다.이 뮤직비디오는 이날 오후 2시 12분께 유튜브 조회수 1000만 회를 넘어섰다. 이미 3주 전 음원이 발표된 곡의 뮤직비디오임에도 한 때 시간당 100만뷰 이상을 기록하며 유튜브에서 '24시간 내 가장 많이 본 동영상' 1위(4월 4일 기준)로 등극했다.K팝 여성 솔로 아티스트로서 각종 신기록을 쓰고 있는 로제의 타이틀곡 'On The Ground' 뮤직비디오 못지 않은 폭발적인 인기다. 아울러 블랙핑크와 멤버 개개인의 글로벌 영향력을 새삼 확인하게 한다.'Gone' 뮤직비디오는 사랑했던 사람과의 행복했던 과거, 이별 후 홀로 남은 현재 상황이 교차 편집된 스토리로 보는 이의 몰입도를 높였다.로제는 내면에 차오른 슬픔을 완벽한 감정 연기로 표현했다. 공허한 눈빛으로 파노라마처럼 스쳐 가는 지난날을 회상하는 로제의 모습, 그리고 호소력 짙은 그의 목소리는 몽환적인 감성을 배가했다.'Gone'은 로제의 솔로 앨범 'R'의 서브 타이틀곡이다. 떠나간 연인을 마지막으로 정리하는 마음을 담백하게 풀어낸 가사와 기타 위주의 미니멀한 편곡이 인상적인 노래다.지난 1월 블랙핑크의 라이브스트림 콘서트에 앞서 공개됐던 33초짜리 'Gone' 티저 영상은 유튜브에서 5100만 뷰를 훌쩍 넘을 정도로 큰 관심을 받았다.화려하고 웅장한 영상미가 돋보인 타이틀곡 'On The Ground' 뮤직비디오와는 또 다른 감성이 그려져 글로벌 팬들의 기대를 모았다.한편 로제의 첫 솔로 앨범 'R' 타이틀곡 'On The Ground'는 총 51개국 아이튠즈 톱 송 차트 정상을 밟으며 미국 빌보드 글로벌 200 차트 1위로 등극했다.또 미국 빌보드 핫 100과 영국 오피셜 싱글 톱 100 차트에서 역대 K팝 여성 솔로 아티스트 최고 순위를 기록했다.김예랑 기자 norang@tenasia.co.kr