웬디, 다채로운 음색 담은 첫 미니앨범 발매

그룹 레드벨벳 웬디가 다채로운 음색으로 대중을 위로하기 위해 나섰다.5일 오후 웬디의 첫 솔로 앨범 'Like Water'(라이크 워터) 온라인 기자간담회가 열렸다. 이날 간담회에는 멤버 조이가 MC에 나서 든든하게 지원사격 했다.웬디는 "솔로로 데뷔하는 게 믿기지 않았다"며 "앨범을 준비하면서 부담감을 느끼기도 했다"며 처음 솔로 데뷔 확정의 순간을 떠올렸다.웬디는 레드벨벳과 솔로 웬디와의 차별점에 대한 질문에 "레드벨벳 그룹의 색도 유지하고 싶은 고민도 했다"며 "레드벨벳 웬디나 솔로 웬디나 모두 저이기 때문에 색깔을 잃지 않고 보여드리고 싶다"고 답했다.웬디의 첫 번째 미니앨범 'Like Water'는 동명의 타이틀곡 'Like Water'와 'When This Rain Stops'(웬 디스 레인 스톱스)로 더블 타이틀곡을 내세우며 다채로운 음색을 뽐낸다.웬디는 타이틀 곡 'Like Water'를 통해 청아한 보컬을 선보인다. 어쿠스틱 팝 발라드 곡으로, 서로의 존재와 의미를 물에 비유해 작은 빗방울이 모여 바다를 이루듯 서로에게 운명처럼 흘러간다는 내용을 담았다.웬디는 "사람이 살아가는데 물이 꼭 필요하듯 서로 물처럼 채워주는, 필요한 존재라는 메시지를 가사에 담았다"며 "'오랜 기다림에도 나를 믿고 사랑해주셔서 감사하다'는 메시지를 녹였다"고 했다.또 다른 타이틀 곡 'When This Rain Stops'는 피아노 연주와 다이내믹한 보컬이 어우러진 슬로우 템포의 발라드 곡으로, 웬디의 자전적인 이야기를 묘사한 가사는 삶에 지친 순간 '때로는 잠시 쉬어가도 괜찮다'는 공감과 위로의 메시지를 전한다. 이 곡과 관련 웬디는 "오랜 시간 기다려준 팬들에게 내가 받은 위로를 나눠드리고 싶었다"고 밝혔다.공백기가 짧지 않았던 만큼 웬디는 오랜 시간 기다려준 팬들에 대한 고마운 마음을 수 차례 표편했다. 그러면서 "제 색깔을 찾는데 집중했고, 대중에 메시지를 전하는 가수로서 색깔을 찾는 여정을 팬들과 함께 하고 싶다"고 바람을 전했다.웬디는 또 "첫 솔로 데뷔이다 보니 큰 걸 바라진 않는다"며 "제 목소리로 많은 분들께 감동과 울림을 전하고 싶다. 공감가는 아티스트 웬디가 됐으면 좋겠다. 행복하게 무대에 오르겠다"고 말했다.이밖에 슬기와 함께 부른 듀엣곡 'Best Friend'(베스트 프렌드), 짝사랑하는 상대에게 느끼는 설렘을 담은 미디엄 템포의 R&B 팝 곡 'Why Can’t You Love Me?'(와이 캔트 유 러브 미), 처음 걷는 길에서 문득 잊고 있던 추억이 떠오르는 순간을 그린 모던 록 발라드 곡 '초행길 (The Road)' 등 총 5곡이 웬디의 첫 데뷔 앨범에 담았다.5일 오후 6시 공개.최지예 기자 wisdomart@tenasia.co.kr