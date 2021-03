/사진 = 가온차트 제공

가수 아이유의 다섯 번째 정규 앨범 '라일락'(LILAC)이 가온차트 13주차 주간 리테일 앨범차트에서 1위를 차지했다.지난 26일에 발매된 아이유 신보는 발매일 당일 오후 6시에 가장 많이 판매됐다.4년 만에 발매된 아이유의 다섯 번째 정규앨범 '라일락'은 스무 살의 솔직하고 풋풋한 감성을 담아 발표했던 20대의 첫 앨범 ‘스무 살의 봄’과는 달리, 지금껏 지나온 20대를 10개의 트랙에 다채로운 시각으로 풀어냈다. 아이유는 이번에도 직접 프로듀싱은 물론 작곡 및 전곡 작사에 참여했다.리테일 앨범차트 2위는 로제 (ROSE) ‘R’, 3위는 WayV의 ‘Kick Back - The 3rd Mini Album (Kit)’이 차지했으며, TOP50 내 새롭게 진입한 앨범은 아이유 (IU) 5th Album 'LILAC' 외 WayV ‘Kick Back - The 3rd Mini Album (Kit)’, 엠씨더맥스 (M.C The Max) ‘CEREMONIA (Complete Edition)’, 패닉 ‘Panic (LP)’, 전람회 ‘전람회 1집 (LP)’ 등이었다.한편, 13주차(2021.03.21~2021.03.27) 일간 리테일 앨범차트에서는 21일 가수 우즈, 22일 로제, 23일 NCT DREAM, 24일 NCT #127, 25일 엠씨더맥스 (M.C The Max) 26일 아이유가 1위에 올랐다.최지예 기자 wisdomart@tenasia.co.kr