레드벨벳 웬디 첫 솔로 앨범 'Like Water' 티저 이미지./ 사진제공=SM

웬디 첫 솔로 앨범 'Like Water' 티저 이미지 ./ 사진제공=SM

첫 솔로 앨범 'Like Water'(라이크 워터)를 발표하는 레드벨벳 웬디(에스엠엔터테인먼트 소속)의 티저 이미지가 공개됐다.28일 0시 각종 SNS 레드벨벳 계정에는 포근하고 사랑스러운 분위기가 느껴지는 웬디의 새로운 티저 이미지와 앨범 분위기를 만날 수 있는 무드 샘플러 영상이 공개돼 기대감을 증폭시켰다.웬디의 첫 솔로 앨범 'Like Water'는 오는 4월 5일 오후 6시 각종 음악 사이트에서 전곡 음원이 공개되며, 같은 날 음반으로도 발매된다.이번 앨범에는 더블 타이틀 곡 'Like Water'와 'When This Rain Stops'(웬 디스 레인 스톱스)를 비롯해 진솔한 메시지와 따뜻한 감성을 담은 총 5곡이 수록되어 있어 웬디의 음악 감성을 만나기에 충분하다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr