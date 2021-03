엑소 시우민, 볼거리 넘쳤던 온라인 팬미팅 (feat. MC 백현)

엑소 시우민 온라인 팬미팅./ 사진제공=SM

엑소 시우민(에스엠엔터테인먼트 소속)이 온라인 팬미팅을 성공적으로 마쳤다.시우민은 지난 27일 네이버 V LIVE의 Beyond LIVE 채널을 통해 온라인 팬미팅 'ON : XIUWEET TIME'(온 : 슈윗 타임)을 진행, TV 방송 콘셉트 아래 토크, 게임, 무대 등 다채로운 코너로 팬들과 달콤한 시간을 보냈다.팬미팅 1부에서는 스페셜 MC 백현의 유쾌하고 센스 있는 진행으로 다양한 예능 프로그램을 패러디 했다. 시우민의 근황에 대해 이야기를 나눈 '슈케치북'부터 암산 퀴즈, 줄임말 맞추기, 기억력 테스트 등을 풀어본 '문제 푸는 남자 슈냥!', 시우민의 고민에 대한 팬들의 답변을 들어본 '에리에게 물어보살'까지 펼쳐져 재미를 선사했다.더불어 3월 26일 생일을 맞은 시우민을 위한 깜짝 파티, 멤버 세훈과의 전화 연결도 진행돼 훈훈함을 더했다.또한 팬미팅 2부에서는 음악 방송 특집쇼를 테마로 다채로운 무대를 선사, 엑소 정규 1집 수록곡 'Let Out The Beast'부터 엑소-첸백시 일본 정규 1집 수록곡 'Shake', 엑소 정규 5집 수록곡 'Sign', 'Damage', 'Gravity' 메들리 무대까지 이어져 시선을 사로잡았다.특히, 이번 팬미팅을 위해 특별히 준비한 신곡 'Serenity' 무대를 최초 공개함은 물론, 군복무로 함께 하지 못한 엑소 정규 6집의 콘셉트를 재현, 'X-시우민'으로 변신해 타이틀 곡 'Obsession' 무대도 선보여 뜨거운 호응을 얻었다.한편 팬미팅의 포스터 및 VCR 촬영 현장에서 팬들과의 설레는 만남을 준비하는 시우민의 다양한 모습을 담은 'ON : XIUWEET TIME' 포토 스토리북이 5월 21일 발매되며, 3월 29일부터 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 판매가 시작된다.노규민 기자 pressgm@tenasia.co.kr