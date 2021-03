사진제공=판타지오 뮤직

그룹 아스트로의 차은우와 MJ와 눈빛만으로 팬심을 압도했다.25일 자정 아스트로공식 SNS 채널을 통해 아스트로의 두 번째 정규앨범 '올 유어스(All Yours)'의 MJ와 차은우의 개인 콘셉트 포토와 무드 트레일러가 순차 공개됐다.메인 보컬답게 마이크를 들고 있는 MJ는 '마이 보이스 이즈 올 유어스(My Voice is All Yours)'라는 문구로 팬들의 궁금증을 더했고, 볼캡과 올 데님 패션으로 내추럴한 모습을 보이는 동시에 진한 아이 메이크업과 화려한 재킷으로 몽환적인 분위기를 풍겨 반전 매력까지 자랑했다.차은우는 아련한 눈빛과 반짝이는 눈물 메이크업으로 '마이 티어 이즈 올 유어스(My Tear is All Yours)'라는 문구를 표현하는가 하면, 곰인형을 활용해 포근한 느낌을 선사하고 있다. 또한 아스트로의 공식 색상인 보라색을 배경 삼아 글리터 장갑을 낀 채 신비로운 무드도 연출하고 있다.이어 공개된 무드 트레일러에서 두 사람은 인형과 사탕, 꽃 등 다양한 소품을 자유자재로 활용하는 것은 물론 표정 변화를 통해 팔색조 매력을 선사, 이번 앨범에 대한 기대감을 끌어올렸다.'올 유어스'는 제목 그대로 '아스트로의 모든 것을 드리겠다'는 포부를 담은 앨범이다. 아스트로 멤버들은 차례로 공개된 개인 티저 속 임팩트 있는 문장과 상징적 소품을 통해 자신이 주고 싶은 것들을 표현했다.아스트로는 4월 5일 '올 유어스'를 발매한다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr