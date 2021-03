통산 여섯 번째 4억뷰 이상 조회수 기록

/사진 = JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스의 'OOH-AHH하게'(우아하게) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 4억 뷰를 돌파했다.2015년 10월 공개한 데뷔 미니 앨범 'THE STORY BEGINS'(더 스토리 비긴즈)의 타이틀곡 'OOH-AHH하게' 뮤비는 22일 오후 10시 38분 경 유튜브 조회 수 4억 건을 넘어섰다. 트와이스는 'TT'(티티), 'LIKEY'(라이키), 'What is Love?'(왓 이즈 러브?), 'CHEER UP'(치어 업), 'FANCY'(팬시)에 이어 'OOH-AHH하게'까지 통산 여섯 번째 4억 뷰 이상 조회 수 기록을 수립했다.앞서 트와이스는 지난 19일 'FANCY' 뮤비로 4억 뷰를 돌파한데 이어 3일 만에 4억 건 기록을 추가했다. JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널을 통해 트와이스의 진기록 행진을 함께 축하하고, 국내외 팬들에게 고마움을 전했다.'OOH-AHH하게'는 트와이스의 시작을 알린 데뷔곡이자 히트곡으로써 큰 사랑을 받았다. 힙합, 알앤비, 록 등 여러 음악을 믹스해 ‘컬러팝’이라는 새로운 장르를 탄생시켰고, '와일드 엣지' 콘셉트를 선보이며 독보적인 존재감을 뽐냈다.한편 트와이스는 오는 5월 12일 일본 새 싱글 'Kura Kura'(쿠라 쿠라)를 발표한다. 멤버들의 무르익은 매력이 담길 예정으로 현지 팬들의 기대감을 높이고 있다.최지예 기자 wisdomart@tenasia.co.kr