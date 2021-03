사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 ITZY(있지)가 역대급 비주얼과 환한 웃음꽃으로 가득 채운 'FAN PARTY LIVE'(팬 파티 라이브)를 성료했다.ITZY는 지난 20일 오후 4시 네이버 V LIVE(브이 라이브)에서 공식 팬클럽 1기를 대상으로 첫 번째 'FAN PARTY LIVE’를 개최하고 어려운 시기를 보내고 있는 전 세계 팬들에게 신나고 즐거운 시간을 선사했다.같은 날 오후 6시 정식 발매한 팬송 '믿지 (MIDZY)' 선공개를 비롯해 이번 라이브 콘셉트인 파티에 걸맞은 기분 좋은 선물 보따리를 준비해 글로벌 팬들의 행복 지수를 높였다. 특히 'FAN PARTY LIVE’의 시작을 알린 '믿지 (MIDZY)' 리릭 비디오에는 힘을 북돋는 희망찬 이야기가 동화처럼 펼쳐졌고 팬덤명과 동일한 신곡의 서정적인 가사는 따스한 감동을 안겼다.화사하고 청초한 꽃들 속에서 등장한 ITZY는 그동안 활동곡과는 또 다른 감성의 '믿지 (MIDZY)'를 한 글자 한 글자 소중하게 노래하며 진심을 전했고, 다섯 멤버의 부드러운 음색과 완벽 화음이 호평을 이끌어냈다.이어 "다 같이 지치고 힘든 때에 위로를 전하고 싶었다. 팬분들이 어떤 걸 가장 좋아할까 고민하다가 이 노래를 준비했다. 항상 큰 사랑 보내주는 여러분에 대한 고마움을 담아 불렀는데 우리의 마음이 잘 전해졌으면 좋겠다"고 새 노래를 소개하며 각별한 팬사랑을 표현했다.2021 버전 프로필 다시 쓰기, 릴레이 스피드 게임, TMI 대방출 등 각종 게임 코너와 토크는 보는 이들의 텐션을 끌어올렸다. 팬들이 보고 싶어 한 미니 2집 'IT'z ME'(있지 미)의 'NOBODY LIKE YOU'(노바디 라이크 유), 미니 3집 'Not Shy'(낫 샤이)의 'SURF'(서프) 등 수록곡 무대는 만족감을 더했고, 미션 수행 도중 비의 '나로 바꾸자 (duet with JYP)’와 티아라의 'Roly-Poly'(롤리폴리) 커버 댄스, 애교송 부르기 같은 풍성한 볼거리로 약 120분을 꽉 채웠다.또 다양한 에피소드를 들려주며 ITZY에 대해 더 잘 알아보는 시간을 가졌고, 실시간 댓글을 읽으며 한층 가까이 소통했다. '평생 친구로서 항상 서로를 믿고 사랑할 것', '서로의 자존감 지킴이가 되어 늘 응원해 주기', '서로를 바라보며 웃기' 등 ‘있지와 믿지’의 서약서에 추가 조항을 작성해보는 것을 비롯해 믿지 로고와 공식 응원봉 꾸미기 코너에서도 팬들을 향한 남다른 애정을 드러냈다.예지, 리아, 류진, 채령, 유나는 "많은 분들께 우리의 음악과 무대가 힘이 되었으면 하는 생각으로 열심히 활동 중인데 오히려 팬 여러분이 보내주시는 사랑과 응원 덕분에 멤버들 모두가 따뜻한 위로를 받고 있다. 지금처럼 서로에 대한 믿음을 가지고 더 오래오래 보고 싶고, 함께 하는 시간이 쌓여서 눈빛만 봐도 다 아는 돈독한 사이가 되고 싶다. 앞으로도 믿지의 자부심이 되기 위해 최선을 다하겠다"고 약속하며 팬들과의 소중한 추억 페이지를 한 장 더 완성했다.한편 새 디지털 싱글 앨범 '믿지 (MIDZY)'와 동명인 신곡은 '팀이 존재하는 이유가 곧 팬들의 굳은 믿음 덕분'이라는 애틋한 메시지를 담고 있다. 서로를 지탱하는 힘이 되는 ‘있지와 믿지’의 관계를 아름답게 풀어낸 노랫말은 잔잔한 울림을 전한다. ITZY는 월드 와이드 팬들의 열렬한 사랑에 보답하기 위해 새 노래를 영어로 가창해 신보 2번 트랙에 정식 수록하는 등 정성을 쏟았다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr