사진제공=뉴에라프로젝트

가수 임영웅의 '별빛 같은 나의 사랑아'가 11주차 가온차트에서 5관왕을 차지했다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는 18일 "11주차(2021.03.07~2021.03.13) 가온 디지털차트, 다운로드차트, BGM차트, 벨소리차트, 컬러링차트에서 임영웅 '별빛 같은 나의 사랑아'가 1위로 진입해 5관왕의 영예를 안았다"고 발표했다.스트리밍차트는 2017년 3월에 발매되었던 브레이브걸스 (Brave Girls)의 '롤린 (Rollin`)'이 첫 1위에 올랐다.앨범차트에서는 WayV의 미니 3집 'Kick Back'이 1위에 진입했다.아티스트의 글로벌 인기를 직관적으로 확인해볼 수 있는 소셜차트2.0은블랙핑크가 11주 연속 1위를 이어가고 있다.한편, 11주차 디지털차트에 랭크된 신곡은 1위 임영웅 '별빛 같은 나의 사랑아', 15위 로제 (ROSÉ) 'On The Ground', 54위 마크툽 (Maktub) '비로소 너에게 도착했다 (Full Bloom)', 55위 임창정 '되풀이 - 펜트하우스2 OST Part.1', 63위 빈첸 'FLYING HIGH WITH U' 등이다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr