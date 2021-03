'SXSW 온라인 2021'서 특별 연설

"전에 없던 산업과 기술 창조할 것"

윤석준 빅히트 글로벌 CEO

윤석준 빅히트 엔터테인먼트(이하 빅히트) Global CEO가 세계 최대 콘텐츠 축제 ‘SXSW(South by Southwest) 온라인 2021’의 특별 연사로 나서 빅히트의 과거와 현재, 내일을 공유하고 글로벌 엔터테인먼트 산업의 미래에 대한 통찰을 제시했다.‘SXSW 온라인 2021’은 16일 오후(현지 시간) 공식 홈페이지에 윤석준 빅히트 Global CEO가 ‘음악의 무한 변주(Music’s Limitless Variations)’를 주제로 펼친 연설을 공개했다. 윤석준 Global CEO는 한국 음악계 인사로는 유일하게 특별 연사(Featured Speaker)로 참여했다.윤석준 Global CEO는 10여년 전 빅히트에 합류할 무렵의 시장 상황에 대해 실물 음반이 힘을 잃어 가고, 미디어 환경이 디지털 중심으로 이동하던 때라고 회상한 뒤 “우리는 변화하지 않으면 안 됐다. ‘사람들이 어떤 음악을 좋아할까’라는 고민 대신 ‘사람들에게 음악이란 무엇일까’, ‘사람들에게 아티스트는 어떤 역할을 해야 할까’라는 본질적인 질문에 집중해 답을 찾았다”라고 말했다.그는 이어 2020년대의 팬을 “변화를 주도한다는 성취감 및 자기 성장을 중요시하며, 팬 활동에 들이는 노력에 상응하는 양질의 콘텐츠와 서비스를 당당하게 요구할 줄 아는 주체적 존재”라고 설명한 뒤 “높아진 팬의 눈높이에 맞춰 산업도 혁신해야 한다”라고 강조했다.윤석준 Global CEO는 “빅히트는 팬 경험의 진입 장벽을 낮추고 음악을 즐기는 새로운 방식과 경험을 제시하기 위해 ‘How to enjoy’에 집중하고 있다”라며 한국어 학습 교재 ‘Learn! KOREAN with BTS’, 방탄소년단 캐릭터 ‘타이니탄’, 리듬게임 ‘Rhythm Hive’, 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 ‘위버스’ 등을 주요 사례로 소개했다. 그는 그러면서 “빅히트의 미래 비즈니스는 음악을 기반으로 한 라이프스타일 전반에 대한 서비스가 될 것”이라고 밝혔다.윤석준 Global CEO는 빅히트와 방탄소년단의 글로벌 성공에 대해 ‘뉴 노멀(New Normal)’이라고 평가하는 것을 언급하며 “시장의 선두주자를 따라잡기 위해 부단히 배우고 노력했던 빅히트는 어느새 아무도 가본 적 없는 길을 가고 있다. 지금껏 일궈 온 성취를 확장하는 데 그치지 않고 전에 없던 산업과 기술을 창조하겠다. 세상에는 무한한 다양성과 가능성이 존재한다. 문화와 삶을 진보시킬 더 많은 ‘뉴 노멀’이 나타나길 기대한다”라는 메시지로 연설을 마무리했다.윤석준 Global CEO는 방시혁 빅히트 의장과 함께 방탄소년단의 세계적인 성공과 빅히트의 성장을 이끈 주역으로 오리지널 콘텐츠 브랜딩, 지식재산권(IP)을 활용한 아티스트 간접 참여형 사업 확장, 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 ‘위버스’ 구축 등을 주도하며 엔터테인먼트 비즈니스의 새로운 문법을 개척해 왔다.현재 이종 산업과의 융합, 세계 톱클래스 기업들과의 협업을 통한 빅히트 비즈니스의 확대 재생산 및 국내외 시너지 극대화에 주력하고 있는 그는 최근 글로벌 기술 기업 등과의 합작 법인 설립을 통해 디지털 라이브 스트리밍 플랫폼 ‘베뉴라이브(VenewLive)’ 론칭을 이끌었으며, 미국 유니버설뮤직그룹(UMG)과의 전략적 파트너십 체결을 성사시켰다.한편, SXSW는 음악뿐만 아니라 영화, 코미디, 미디어 산업을 망라하는 세계 최대 규모의 콘텐츠 축제다. 코로나19 팬데믹으로 인해 올해 처음 온라인으로 개최됐으며, 윤석준 Global CEO 이외에 제임스 캐머론 영화 제작자 겸 감독, 멀린다 게이츠 빌 앤드 멀린다 게이츠 재단 공동 이사장 등이 특별 연사로 참여했다.김수영 기자 swimkim@tenasia.co.kr