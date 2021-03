T1419 / 사진제공=MLD엔터테인먼트

신인 보이그룹 T1419의 웹예능 '데일리어스(Daily Us) 시즌2'가 베일을 벗었다.T1419는 지난 15일 공식 SNS 채널을 통해 자체 웹예능 콘텐츠 '데일리어스 시즌2 : 자급자족 MT in 산촌'의 첫 에피소드를 공개했다.공개된 에피소드에는 시즌1에서 얻은 휴가권으로 MT를 떠나는 T1419의 이야기가 그려졌다. T1419 멤버들은 첫 MT 소식에 환호성을 지르며 기뻐했지만 '자급자족'이라는 조건에는 당혹감을 감추지 못했다.최초로 공개된 T1419의 숙소에서는 잔뜩 들뜬 채 짐을 챙기는 멤버들의 모습이 담겨 팬들의 웃음을 자아냈다. 버스를 타고 산속 숙소에 도착한 T1419는 자급자족 생활에 대한 자신감을 내비쳤지만 이어진 예고편에서는 장작에 불을 붙이지 못해 좌절하는 멤버들의 모습이 등장해 다음 에피소드에 대한 궁금증을 유발했다.'데일리어스 시즌2 : 자급자족 MT in 산촌'은 장보기부터 요리까지 모든 것을 직접 해결하는 T1419의 치열한 생존기를 담았다.3월 15일부터 매주 월, 수, 금 오후 2시 T1419와 MLD엔터테인먼트의 공식 SNS 채널을 통해 공개된다. 한국어, 영어, 스페인어까지 총 3개 국어 버전으로 공개된 ‘데일리어스 시즌2 : 자급자족 MT in 산촌’의 첫 에피소드는 공개 직후 높은 조회수를 기록하며 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 입증했다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr