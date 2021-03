통산 30번째 1억뷰 뮤비

그룹 방탄소년단의 ‘I NEED U’ (아이 니드 유)의 오리지널 버전 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다.지난 2015년 5월 공개된 ‘I NEED U’ 오리지널 버전 뮤직비디오의 유튜브 조회수가 15일 오후 6시 1분경 1억 건을 넘어섰다. 이로써 방탄소년단은 통산 30번째 1억뷰 뮤직비디오를 보유, 한국 가수 자체 최다 신기록을 자체 경신했다.방탄소년단 세 번째 미니 앨범 ‘화양연화 pt.1’의 타이틀곡인 ‘I NEED U’는 동양적인 메인 테마와 어번 스타일이 접목된 일렉트로 힙합곡으로, 꺼져 가는 사랑을 붙잡아 보려는 불안한 심정을 노래하고 있다.1억뷰를 돌파한 ‘I NEED U’ 오리지널 버전 뮤직비디오는 기존 버전과 달리 19세 이상에 한정된 버전으로, 러닝타임이 2분가량 더 길다. 기존 버전의 뮤직비디오 역시 현재 2억뷰를 기록 중이다.방탄소년단은 ‘I NEED U’ (Original ver.) 뮤직비디오를 포함해 총 30편의 억 단위 조회수 뮤직비디오를 보유하고 있다.12억뷰의 ‘DNA’, 11억뷰의 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)’, 9억뷰의 ‘Dynamite’ (다이너마이트), 각 8억뷰의 ‘FAKE LOVE’ (페이크 러브)와 ‘MIC Drop’ (마이크 드롭) 리믹스, ‘IDOL’ (아이돌), 7억뷰의 ‘피 땀 눈물’, 각 6억뷰를 돌파한 ‘불타오르네 (FIRE)’, ‘쩔어’, 5억뷰의 ‘Save ME’ (세이브 미), 4억뷰의 ‘Not Today’ (낫 투데이), 각 3억뷰를 넘긴 ‘상남자’와 ‘봄날’, ‘ON’ (온) 키네틱 매니페스토 필름 등이다.최지예 기자 wisdomart@tenasia.co.kr