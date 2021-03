성공적 컴백 이어 콘서트로 전 세계 팬들과 만남

샤이니 비욘드 라이브 포스터 이미지 /사진=SM엔터테인먼트 제공

그룹 샤이니(SHINee)가 4월 4일 세계 최초 온라인 전용 유료 콘서트 '비욘드 라이브(Beyond LIVE)'를 통해 단독 콘서트를 개최한다.샤이니는 4월 4일 오후 3시 네이버 V LIVE의 비욘드 라이브 채널에서 '비욘드 라이브 - 샤이니 : 샤이니 월드(Beyond LIVE - SHINee : SHINee WORLD)'를 생중계한다.이번 공연은 샤이니의 첫 온라인 콘서트이자, 지난 2018년 2월 일본에서 개최된 '샤이니 월드 더 베스트 2018 ~프롬 나우 온~(SHINee WORLD THE BEST 2018 ~FROM NOW ON~)' 이후 3년여만에 펼치는 단독 콘서트다.샤이니 역대 히트곡부터 정규 7집 '돈트 콜 미(Don't Call Me)' 수록곡까지 샤이니의 독보적인 무대들을 만날 수 있어 기대감을 증폭시킨다.샤이니는 지난 2월 22일 발표한 정규 7집 '돈트 콜 미'로 국내 음원 및 음반 차트 1위, 음악 방송 6관왕, 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 47개 지역 1위, 일본 오리콘 위클리 디지털 앨범 차트 1위, 중국 QQ뮤직과 쿠워뮤직 디지털 앨범 판매 차트 1위 등 각종 차트를 휩쓸며 높은 인기를 입증했다.김수영 기자 swimkim@tenasia.co.kr