솔로 데뷔를 앞둔 그룹 블랙핑크 로제의 첫 글로벌 솔로 무대가 미국 NBC 간판 토크쇼 '지미 팰런쇼'로 확정됐다.10일 YG엔터테인먼트에 따르면 로제는 오는 16일(현지시간) 미국 NBC '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, 이하 '지미 팰런쇼')'에 출연한다.로제는 이날 '지미 팰런쇼'에서 첫 솔로 싱글 앨범 'R' 타이틀곡 '온 더 그라운드(On The Ground)' 무대를 선보인다. 로제가 속한 블랙핑크가 지난해 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)' 컴백 무대를 펼치긴 했으나, 한국 여성 솔로 아티스트로서 출연은 로제가 처음이다.로제는 오는 12일 솔로 데뷔한다. 그는 'R'과 관련된 티저 영상과 이미지들을 공개하며 솔로 데뷔 기대감에 불을 지피고 있다. 연보라빛의 드레스로 몽환적인 분위기를 발산하는가 하면, 화려한 조명이 빛나는 레트로풍 극장 앞 카리스마 넘치는 블랙 의상으로 우아하면서도 강렬한 매력을 뿜어냈다.특히 티저 영상에서 '온 더 그라운드' 후렴 일부로 추정되는 ‘Everything I need is on the ground’(에브리씽 아이 니드 이즈 온 더 그라운드) 가사 구간이 공개돼 전 세계 팬들을 흥분시켰다. 감미롭고 섬세하지만 동시에 파워풀하고 거친 로제의 보컬이 완곡에 대한 궁금증을 키웠다.로제는 본격적인 솔로 데뷔 전부터 압도적인 아티스트 파워를 보여주고 있다. 첫 솔로 싱글 앨범 'R'이 예약 판매 4일 만에 선주문량 40만장을 돌파한 것. 이는 국내 여성 솔로 아티스트 중 가장 높은 수치로, 벌써부터 신기록 행진에 시동을 걸며 스스로 글로벌 파급력을 증명했다.한편 로제의 솔로 싱글 1집 'R' 음원은 오는 12일 0시(미국 동부시간 기준), 같은 날 오후 2시(한국시간 기준) 공개된다. 로제의 이름 알파벳 첫 글자이기도 한 앨범명 'R'은 솔로 아티스트로서 첫발을 내딛는 그의 또 다른 시작을 의미한다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr