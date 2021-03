사진제공=빌보드 공식 홈페이지

사진제공=빅히트 엔터테인먼트

그룹 방탄소년단이 아시아 아티스트로 최초로 미국 빌보드가 선정한 '연도별 최고의 팝스타'로 선정됐다.미국 음악 전문 매체 빌보드 선정 '연도별 최고의 팝스타(THE GREATEST POP STAR BY YEAR : 1981-2020)'에 이름을 올렸다.빌보드가 7일(이하 현지시간) 공식 홈페이지를 통해 발표한 '1981~2020년 연도별 최고의 팝스타(THE GREATEST POP STAR BY YEAR : 1981-2020)'에서 방탄소년단은 2020년을 대표하는 최고의 팝스타로 뽑혔다.2010년부터 2019년까지의 '연도별 최고의 팝스타'로는 케이티 페리(Katy Perry), 아델(Adele), 리아나(Rihanna), 마일리 사이러스(Miley Cyrus), 비욘세(Beyonce), 테일러 스위프트(Taylor Swift), 저스틴 비버(Justin Bieber), 에드 시런(Ed Sheeran), 드레이크(Drake), 아리아나 그란데(Ariana Grande)가 순서대로 이름을 올렸다.빌보드는 "몇 년 전까지만 해도 K팝은 미국 팝 음악 주류에 들지 못한 주변부 장르였다. 그러나 '세계를 호령하는 보이밴드'로 더 잘 알려진 방탄소년단은 지난 5년 간 성공적인 월드 투어, 세 장의 앨범으로 '빌보드 200' 정상 정복, 전 세계적 팬덤 아미(ARMY)의 지속적 확대를 통해 K-팝을 미국에 확실히 정착시켰으며, 2020년 최고의 팝스타가 됐다"고 설명했다.빌보드는 방탄소년단이 작년 8월 발매한 디지털 싱글 '다이너마이트(Dynamite)'에 대해 "미국 라디오 방송에 나오고, 각종 시상식을 휩쓸며 '핫 100' 정상을 기록하는 등 미국 주류 음악계에서 방탄소년단에 '최고의 순간'을 안겼다"라고 소개한 뒤 "이들은 2020년의 마무리로 작년 11월에 'BE' 앨범을 발매하면서 타이틀곡 '라이프 고즈 온(Life Goes On)'을 공개했는데, 이 앨범과 싱글은 동시에 '빌보드 200'과 '핫 100' 1위를 차지했다. 인상적인 것은 '라이프 고즈 온'이 '핫 100' 차트 62년 역사상 처음으로 한국어로 된 1위 곡이라는 점"이라고 덧붙였다.특히 빌보드는 "방탄소년단은 '연도별 최고의 팝스타'로 선정된 최초의 아시아 아티스트"라고 소개하고 "방탄소년단이 2020년에 달성한 성과와 각종 차트 1위 성적으로 인해 이제 미국의 청중들은 그들이 엄청난 슈퍼스타이며, 미국 주류 음악계에서 K-팝의 위상이 훨씬 높아졌음을 부정할 수 없게 됐다"고 강조했다.방탄소년단은 오는 14일 개최되는 미국 최고 권위의 대중음악 시상식 '그래미 어워드(GRAMMY AWARDS)' 수상 후보로 이름을 올린데 이어 퍼포머(Performer) 명단에도 합류했다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr