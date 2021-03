아이콘, V라이브로 팬들과 축하 파티

그룹 아이콘 / 사진제공=YG엔터테인먼트

그룹 아이콘이 신곡 활동과 Mnet '킹덤' 준비로 눈코 뜰 새 없이 바쁜 스케줄 속 깜짝 생방송으로 팬들과 의미 있는 시간을 보냈다.아이콘은 지난 6일 오후 MBC '쇼! 음악중심' 무대를 마친 뒤 네이버 V LIVE를 통해 글로벌 팬들과 소통하며 데뷔 2000일을 자축했다.2018년 6월 9일 아이콘은 데뷔 1000일을 기념해 '프라이빗 스테이지' [KOLORFUL]를 개최한 바 있다. 아이콘은 직접 팬들을 대면할 수 없는 상황에 아쉬움을 드러내며 물리적 제약을 뛰어넘는 화상으로 전 세계 팬들과 만났다.아이콘은 "온라인으로나마 함께 축하하고 싶어서 이렇게 라이브 방송으로 찾아왔다"며 "항상 함께해주고 응원해주고 사랑해줘서 고맙다"고 팬들에게 진심을 전했다.아이콘은 멤버 서로를 향한 롤링페이퍼부터 아이코닉(팬덤)을 위한 편지를 작성하는 등 다양한 콘텐츠로 팬들의 마음을 설레게 했다.김진환이 롤링페이퍼 낭독 스타트를 끊었다. 그는 "이번 생에 맏형은 처음이라 잘 못챙겨줘서 미안하다"며 "초심을 간직한 채 앞으로도 묵묵히 열심히 우리의 길을 가자"고 듬직한 모습을 보였다. 바비도 멤버들에게 "내 부족한 부분을 5분의 1씩 나눠 채워줘서 고맙다"며 고마움을 표했다.모든 멤버들이 서로를 향한 애틋함을 드러내며 또 하나의 소중한 추억을 나눴다. 라이브 내내 멤버들은 티키타카 케미를 뽐내며 웃음이 끊이질 않은 가운데 팬들을 위해 멤버들이 직접 작성한 편지는 추후 아이콘 단체 이미지와 함께 팬 채널에 공개될 예정이다.2015년 9월 15일 디지털 싱글 '취향저격'으로 데뷔한 아이콘은 뛰어난 음악적 역량과 무대 매너로 큰 인기를 끌며 그간 '취향저격', '사랑을 했다 (LOVE SCENARIO)', '죽겠다 (KILLING ME)' 등 많은 히트곡을 배출했다.지난 3일 발표한 신곡 '왜왜왜 (Why Why Why)'는 발매 첫날 아이튠즈 송 차트 10개국 1위를 기록한 뒤 글로벌 팬들의 호평 속 5일째 인기를 끌고 있다. 일본 주요 음원 차트인 라쿠텐뮤직 실시간 종합 랭킹서도 상위권에 진입한 뒤 점차 순위를 끌어올려 3일째 정상을 유지 중이다.아이콘은 7일 SBS '인기가요'에 출연한다. 앞서 "매 무대를 하이라이트로 만들 것"이라고 밝힌 아이콘인 만큼 이들이 Mnet '엠카운트다운'과 MBC '쇼! 음악중심'에 이어 어떠한 감성 가득한 무대로 음악팬들의 눈과 귀를 사로잡을지 주목된다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr