투모로우바이투게더, 다채로운 콘텐츠로 팬들과 소통

투모로우바이투게더가 'TXT 2021 DREAM WEEK'를 마쳤다. / 빅히트 엔터테인먼트

그룹 투모로우바이투게더가 데뷔 2주년을 기념해 전 세계 팬들과 함께한 'TXT 2021 DREAM WEEK'를 성공리에 마무리했다.투모로우바이투게더(수빈, 연준, 범규, 태현, 휴닝카이)는 지난 4일 공식 SNS 채널에 'TXT 2021 DREAM WEEK – MOA CAMPUS in March'(이하 'TXT 2021 DREAM WEEK')의 아웃트로 영상을 올리며 'TXT 2021 DREAM WEEK'의 끝을 알렸다.'TXT 2021 DREAM WEEK'는 그룹의 데뷔일(3월 4일)을 앞두고 전 세계 모아(MOA)를 위해 다채로운 콘텐츠를 공개하며 함께 데뷔 기념일을 축하하는 이벤트로, 지난달 24일부터 진행됐다. 서로 다른 너와 내가 만나 하나의 꿈을 찾는 모아 캠퍼스의 20학번 투모로우바이투게더가 21학번 신입생 모아에게 수업을 소개하는 내용이 담긴 티저 영상으로 막을 올린 올해 이벤트의 아웃트로 영상에는 한자리에 모여 사진을 찍으며 추억을 남기는 다섯 멤버의 모습이 담겼다.이번 'TXT 2021 DREAM WEEK'에서는 멤버들의 단체 사진이 담긴 'DREAMGRAPHY', 단체 커버곡 'Sriracha', 진솔한 인터뷰가 담긴 영상에서는 전 세계 팬들 사이에 뜨거운 반응을 불러일으켰다. 또한 색다른 버전의 '그냥 괴물을 살려두면 안 되는 걸까' 안무 영상, 다섯 멤버가 모여 종강을 기념한 '청춘총회'까지 풍성한 콘텐츠들이 'TXT 2021 DREAM WEEK'를 가득 채우며 다양한 볼거리를 선사했다. 데뷔 2주년 당일이자 'TXT 2021 DREAM WEEK' 최종일인 4일에는 투모로우바이투게더 그룹명과 2주년을 축하하는 키워드가 전 세계 실시간 트렌드에 이름을 올리며 특별함을 더했다.지난해 '2020 MOA ACADEMY in March'로 데뷔 1주년을 기념했던 투모로우바이투게더는 이번 'TXT 2021 DREAM WEEK'를 통해 다시 한번 전 세계 팬들과 함께 기쁨을 나눈 데 이어 오는 6일 팬라이브 '2021 TXT FANLIVE SHINE X TOGETHER'를 열어 팬들과 소통할 예정이다.투모로우바이투게더는 지난 1월 일본에서 발매한 정규 1집 'STILL DREAMING'으로 발매와 동시에 오리콘 데일리 앨범 차트 7일 연속 1위 및 주간 차트 정상을 휩쓸었을 뿐 아니라 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 173위에 오르며 '4세대 대표 주자 아이돌'로서의 입지를 다졌다.김지원 기자 bella@tenasia.co.kr