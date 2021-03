감각적 영상미

신곡 6일 발매

여유로운 제스처

안병웅 / 사진 = 웨이비 제공

래퍼 안병웅의 신보에 대한 기대감이 높아지고 있다.소속사 웨이비(WAVY)는 4일 오후 공식 SNS를 통해 안병웅의 새 EP 'Batanga! (바탕가!) (S. alt ’ C. oke A .nd T. equila)'의 타이틀곡 'Eyes on u (아이즈 온 유)' 티저 영상을 공개했다.공개된 티저 영상은 감각적인 색감과 몽환적인 분위기가 돋보이는 공간 속 안병웅의 모습을 담아냈다. 안병웅은 그만의 재지한 붐뱁 사운드에 맞춰 여유로운 표정과 제스처를 취하고 있어 눈길을 끈다.안병웅의 새 EP 'Batanga! (S. alt ’ C. oke A .nd T. equila)'에는 타이틀곡 'Eyes on u'를 비롯해 'Walkin down the street (워킹 다운 더 스트리트)', 'Sinner (시너)', 'Wit some coke (윗 썸 코크) (feat. Colde)', 'Skateboard (스케이트보드) (Bonus track)'까지 총 5개의 트랙이 담겨 있다. 특히 '웨이비 수장' 콜드(Colde)가 피처링 아티스트로 곡의 완성도를 더했다.지난해 Mnet '쇼미더머니9'에 출연해 유니크한 랩으로 대중에게 강렬한 인상을 남긴 안병웅은 자신만의 색깔이 가득 담긴 신보를 통해 더욱 깊어진 음악적 역량을 보여줄 예정이다.한편, 안병웅의 새 EP 'Batanga! (S. alt ’ C. oke A .nd T. equila)'는 오는 6일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매될 예정이다.신소원 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr