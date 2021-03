사진제공=YG엔터테인먼트

그룹 블랙핑크 로제의 첫 솔로 앨범이 오는 3월 12일 발표된다. 전 세계 팬들의 관심이 집중됐던 소식인 만큼 벌써부터 글로벌 음악 시장이 요동치고 있다.YG엔터테인먼트는 2일 공식 블로그에 로제의 솔로 앨범 티저 포스터 2종을 동시 게재했다. 앨범 발매일을 알리는 '2021.03.12' 숫자가 선명하게 새겨진 가운데 두 포스터의 상반된 분위기가 매우 인상적이다.은은한 보랏빛 이미지 속 로제는 몽환적이면서 매혹적인 아우라를 뿜어냈다. 반면, 폭발한 자동차의 뜨거운 불길과 붉은색 드레스를 입은 로제의 실루엣 이미지는 강렬해 앨범 콘셉트에 대한 궁금증을 자극했다.로제는 지난 1월 31일 진행된 블랙핑크의 라이브스트림 콘서트 'THE SHOW' (YG PALM STAGE - 2021 BLACKPINK: THE SHOW)에서 솔로 앨범 서브 타이틀곡 'GONE' 무대를 최초 공개해 팬들의 열띤 호응을 이끌어냈다.이 노래의 티저(ROSÉ - COMING SOON TEASER) 영상은 현재 5000만 뷰 돌파를 눈앞에 뒀다. 약 33초 분량의 짧은 티저 영상임에도 이처럼 높은 조회수는 이례적이다.유튜브 채널 구독자 5780만명 이상을 보유하며 이 분야 전 세계 여성 아티스트 1위인 블랙핑크의 글로벌 파급력과 로제 솔로곡에 대한 음악팬들의 기대감을 엿볼 수 있는 대목이다.로제의 솔로 앨범에 대한 구체적인 정보는 아직 완전히 공개되지 않았으나 티저만으로 예사롭지 않은 반응을 확인한 터라 큰 반향이 예상된다.YG는 이미 약 두 달 전 "로제의 솔로 앨범 타이틀곡 뮤직비디오 촬영은 모두 끝난 상황"이라며 "역대급 제작비가 투입된 대작이어서 완성도를 높이기 위해 후반 작업에 최선을 다하고 있다"고 밝힌 바 있다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr