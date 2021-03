비X청하 역대급 퍼포먼스 예고

비, 미니앨범 3월3일 발매

타이틀곡 'WHY DON'T WE'

/사진 = 레인컴퍼니, 써브라임 아티스트 에이전시

가수 비와 청하가 역대급 콜라보로 만난다.비는 지난 18일 유튜브 채널 ‘시즌비시즌’을 통해 자신의 미니앨범 타이틀 곡의 콜라보 주인공이 청하임을 밝혔다.이날 방송에서는 비는 청하의 작업실을 찾아가 타이틀 곡을 직접 들려주며 적극적으로 콜라보 제안을 하는 모습이 공개됐다.비와 청하가 함께한 ‘와이 돈트 위’ (WHY DON’T WE, feat. 청하)의 흑백 티저 이미지도 최초 공개됐다. 공개된 이미지에는 비와 청하가 각자 춤을 추는 순간을 포착한 듯한 모습을 담고 있다.카리스마 넘치는 강렬한 눈빛으로 카메라를 응시하는 비와, 유니크한 포즈로 대체불가한 에너지를 느끼게 하는 청하의 모습은 마치 영화의 한 장면을 보는 듯한 착각마저 일으키며 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다.특히 흑백 이미지가 주는 신비로움과 두 아티스트가 뿜어내는 역동적이면서도 정열적인 매력은 앞으로 공개될 두 사람의 무대를 향한 기대감을 고조시켰다.대한민국을 대표하는 솔로 가수이자 댄스가수, 그리고 다양한 분야의 트렌드를 이끄는 핫한 스타라는 공통분모를 가지고 있는 비와 청하는, 이번 협업을 통해 선후배의 환상 호흡은 물론 지금까지 보지 못했던 역대급 퍼포먼스를 선보일 예정이다.특히, 가수 이효리와 함께 꾸민 무대로 큰 박수를 받은 바 있는 비가 청하와는 어떤 콘셉트를 내세울지 기대가 모인다.이번 비의 미니앨범 ‘피이시스 바이 레인’(PIECES by RAIN)에서 ‘PIECES’는 여러 점의 예술 ‘작품’과 아티스트 비를 구성하는 각기 다른 5곡의 ‘조각’을 표현하고 있다. 청하가 피처링한 타이틀 곡 ‘와이 돈트 위’를 포함한 총 5곡이 수록된다.오는 3월 3일 오후 6시 공개.최지예 기자 wisdomart@tenasia.co.kr