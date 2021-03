가수 권진아 / 사진제공=안테나

가수 권진아의 신곡 '잘 가'가 음원차트 정상에 올랐다.권진아는 지난 18일 EP '우리의 방식'을 발표했다. 타이틀곡 '잘 가'는 19일(오전 9시 기준) 벅스 실시간 차트 1위에 이름을 올리며 이별 감성을 저격했다.또한 권진아는 국내 최대 음원사이트인 멜론 '24Hits' 차트에 진입, ‘최신 24Hits’ 차트 1위, 지니 실시간 차트 3위를 기록하는 등 주요 음원차트 최상위권에 안착하며 막강한 음원 파워를 드러냈다.여기에 전곡이 벅스 차트인에 성공하는 등 '권진아 표 음악 단편집'의 기분 좋은 출발을 알렸다.'잘 가'는 헤어짐을 앞둔 연인의 감정을 1인칭 시점에서 풀어낸 곡으로 마지막을 예감한 순간, 상대방을 어른스럽게 보내주고자 하는 마음을 담담하게 풀어내 공감을 불러일으켰다.'우리의 방식'에는 타이틀곡 '잘 가'를 비롯해 '우리의 방식' '꽃말' 'You already have' '어른처럼' '여행가'까지 총 여섯 곡이 수록됐다.특히 이번 앨범은 화자인 권진아가 주체가 되어 여섯 트랙을 여섯 개의 단편 소설에 비유해 앨범을 하나의 단편집처럼 풀어낸 아이디어가 빛을 발하며 리스너들의 호평을 받고 있다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr