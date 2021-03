/사진 = YG엔터테인먼트

그룹 아이콘(iKON)의 신곡명은 '왜왜왜'다.19일 YG엔터테인먼트에 따르면 아이콘의 새 디지털 싱글 타이틀은 '왜왜왜 (Why Why Why)’다.이를 알리는 포스터 속 아이콘 여섯 멤버는 차분하고 따뜻한 분위기를 자아냈다. 빈티지 색감이 깃든 배경과 멤버들의 댄디한 스타일링은 필기체 타이포그래피와 어우러져 감성적인 분위기를 물씬 풍겼다.아이콘의 '왜왜왜 (Why Why Why)’ 음원과 뮤직비디오는 오는 3월 3일 오후 6시 발표된다.멤버 비아이의 탈퇴로 6인조로 재정비된 아이콘은 지난해 2월 컴백해 활동했다.2015년 데뷔한 아이콘은 그간 ‘취향저격 (MY TYPE)’, ‘사랑을 했다 (LOVE SCENARIO)’, ‘죽겠다 (KILLING ME)’ 등 히트곡을 배출했다.한편 아이콘은 4월 1일 첫 방송되는 엠넷 보이그룹 서바이벌 ‘킹덤’ 출연까지 확정했다.최지예 기자 wisdomart@tenasia.co.kr