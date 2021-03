사진제공=오프더레코드, 스윙엔터테인먼트

그룹 아이즈원(IZ*ONE)의 온라인 콘서트 티켓 예매가 시작됐다.국내 인터파크티켓, 일본 티켓피아 등 해외 각국의 티켓 사이트는 16일 정오 아이즈원의 온라인 단독 콘서트 ‘ONE, THE STORY (원 더 스토리)’ 관람 티켓예매를 시작했다.‘ONE, THE STORY’는 지난해 9월 개최한 ‘ONEIRIC THEATER (오나이릭 씨어터)’ 이후 아이즈원이 6개월 만에 개최하는 온라인 단독 콘서트로, 오는 3월 13일과 14일 진행된다.아이즈원은 이번 콘서트에서 새로운 유닛 무대 및 미공개 신곡 무대를 최초로 선보일 계획이다. 특히 ‘ONE, THE STORY’를 주제로 이제껏 꿈을 향해 달려온 아이즈원과 이를 응원해 준 위즈원(팬클럽)의 서사가 담길 예정으로, 더욱 진솔하고 의미 있는 공연이 될 것으로 기대를 모은다.이전 온라인 콘서트에서도 AR(증강현실), XR(확장현실) 등 최신 기술을 활용한 풍부한 볼거리에 유닛 무대 및 밴드 라이브 등을 제공하며 호평을 이끌어냈던 아이즈원인 만큼 ‘ONE, THE STORY’를 향한 팬들의 기대감은 계속 커지고 있다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr