비, 몽환 섹시 실루엣 티저 공개…신곡 콜라보 女 가수 누구?

가수 비가 국내 최고 여성 아티스트와 협업에 나선다.15일 비는 공식 SNS를 통해 새 미니앨범 'PIECES by RAIN'의 두번째 티저 이미지와 타이틀 곡명을 공개했다.공개된 티저 이미지에는 신비로우면서도 몽환적인 분위기 속에서 포니테일을 한 여성의 뒤에 서서 강렬한 눈빛을 보여주고 있는 비의 모습을 담고 있다.비는 날렵한 턱선으로 섹시한 매력을 뿜어내고 있다. 비와 함께 서있는 여성은 포니테일의 헤어스타일과 정면을 응시하고 있는 실루엣만 공개되었음에도 불구하고 강한 존재감을 드려내 보는 이들의 시선을 사로잡고 있다.특히 미니앨범 타이틀 곡명 'WHY DON'T WE'와 함께 RAIN feat. 이라는 문구로 여자 가수와의 협업을 예고해 그 주인공에 대한 궁금증이 증폭되고 있는 상황이다.비는 지난해 12월에 공개된 '나로 바꾸자 (duet with JYP)'를 통해 박진영과의 최고의 호흡을 보여주며 감성을 자극하는 퍼포먼스로 레트로 스타일의 신드롬을 일으켰다. 비는 이번 미니앨범 타이틀곡 'WHY DON'T WE'를 통해서는 국내 최고의 여성 아티스트와 함께 본인의 시그니쳐 댄스에 강력한 퍼포먼스를 더할 예정으로 알려져 앨범에 대한 기대감은 더욱 높아지고 있다.비의 미니앨범 'PIECES by RAIN'의 'Pieces'는 여러 점의 예술 '작품'과 아티스트 비를 구성하는 각기 다른 5곡의 '조각'을 표현하고 있으며, 타이틀곡 'WHY DON'T WE'를 포함하여 총 5곡이 수록되어 있다.'PIECES by RAIN'는 오는 3월 3일 오후 6시 발매된다.