가수 원호 / 사진제공 = 하이라인엔터테인먼트

가수 원호가 압도적인 피지컬을 자랑했다.하이라인엔터테인먼트는 14일 오후 8시, 공식 SNS를 통해 원호의 첫 번째 미니앨범 PART2 '(러브 시노님 #2 : 라이트 포 어스(Love Synonym #2 : Right for Us)'의 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.공개된 콘셉트 포토 속 원호는 금발 헤어스타일로 고급스러운 분위기를 뽐내고 있어 시선을 사로잡았다. 또 다른 사진에는 탄탄한 복근이 드러나는 화이트 슈트를 입고 강렬한 눈빛을 발산해 신곡 콘셉트에 대한 궁금증을 자극했다.이번 신보는 사랑에 대한 새로운 정의를 내린 첫 번째 미니앨범 '러브 시노님)Love Synonym)'의 연작 시리즈다. 전작이 솔로 아티스트로 나서는 출사표의 의미였다면, 이번엔 보다 탄탄해진 원호의 유니버스를 표현했다.원호는 지난해 발매한 솔로 데뷔 앨범 '러브 시노님 #1 : 라이트 포 미(Love Synonym #1 : Right for Me)'로 아이튠즈 월드 와이드 앨범 차트 1위, 빌보드 디지털 송 세일즈 차트 4위를 비롯해 빌보드·아이튠즈·오리콘 등 해외 차트를 연이어 석권하며 존재감을 확실하게 각인시켰다.최근에는 미국의 유명 디지털 미디어 Refinery29(리파이너리29)가 대중 문화 중심에 있는 아티스트의 발렌타인 기념 카드 중 하나로 원호를 선정하면서 그를 향한 전 세계 팬들의 높은 관심을 다시 한번 실감케 했다.원호의 '러브 시노님 #2 : 라이트 포 어스'는 오는 26일 각 음원사이트를 통해 발매된다.우빈 기자 bin0604@tenasia.co.kr