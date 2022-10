/사진=영화 '리멤버' 포스터

영화 '리멤버'(감독 이일형)가 해외 115개국에 선판매됐다. 또한 제42회 하와이국제영화제에 공식 초청됐다.11일 배급사 (주)에이스메이커무비웍스에 따르면 '리멤버'가 해외 115개국에 선판매를 기록과 함께 제42회 하와이국제영화제에 공식 초청됐다.'리멤버'는 가족을 모두 죽게 만든 친일파를 찾아 60년간 계획한 복수를 감행하는 알츠하이머 환자 필주(이성민 역)와 의도치 않게 그의 복수에 휘말리게 된 20대 절친 인규(남주혁 역)의 이야기.'리멤버'는 북미를 시작으로 프랑스, 러시아, 인도, 홍콩, 베트남, 말레이시아, 대만, 싱가포르 등 해외 115개국에서 만나볼 수 있다. '범죄도시2', '킹메이커' 등을 북미에 배급한 815 Pictures는 '리멤버'에 대해 "한국의 역사를 잘 녹인 액션 영화가 나온 것 같다. 노인이지만 복수를 끝내야 하는 주인공의 마음은 북미의 모든 관객도 충분히 공감할 내용"이라고 밝혔다.'공조2: 인터내셔날', '브로커', '범죄도시2', '마녀 Part2. The Other One' 등에 이어 이일형 감독의 전작인 '검사외전'을 홍콩에 배급한 Megaton Entertainment 역시 "우리는 이일형 감독에 대한 신뢰가 있다. 이성민 배우의 활약은 전과 다름없이 훌륭하며 남주혁 배우 역시 뛰어난 연기력으로 함께 호흡을 맞췄다. 두 사람 사이에 형성된 감정선은 굉장한 감동을 불러일으킨다"고 했다.'헤어질 결심', '브로커', '범죄도시2', '마녀 Part2. The Other One'를 대만에 배급한 Moviecloud은 "우리는 '리멤버'를 관람하게 되어 흥분된다. '리멤버'는 모든 면에서 더욱 똑똑하고 엔터테이닝한 요소를 갖춘 작품"이라고 전했다.그뿐만 아니라 '리멤버'는 하와이국제영화제에 초청됐다. 이에 오는 11월 5일 영화제 인터네셔널 프리미어 상영을 시작으로 6일까지, 총 2회차에 걸쳐 공개될 예정이다. 하와이국제영화제는 아시아, 태평양, 북미 지역 간의 문화적인 교류를 목적으로 1981년에 첫 회를 시작, 올해 42회째를 맞이하는 유서 깊은 영화제다.'리멤버'가 초청된 'Spotlight On Korea'(한국 영화 부문)에는 앞서 '인질', '엑시트', '기생충' 등 한국을 대표하는 수많은 흥행작이 초청됐다.한편 '리멤버'는 10월 26일 개봉한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr