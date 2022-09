/사진제공=NEW

배우 라미란, 김무열, 박진주, 장유정 감독이 '정직한 후보2'(감독 장유정) 개봉을 앞두고 네이버 NOW. 무비토크에 출연한다.19일 배급사 NEW에 따르면 이날 오후 8시 '정직한 후보2' 주역인 라미란, 김무열, 박진주, 장유정 감독이 포털사이트 네이버 NOW. 무비토크에 출연, 1편보다 더욱 쫀쫀해진 찰떡 케미스트리를 선보인다.'정직한 후보2'는 화려한 복귀의 기회를 잡은 전 국회의원 주상숙(라미란 역)과 그의 비서 박희철(김무열 역)이 '진실의 주둥이'를 쌍으로 얻게 되며 더 큰 혼돈의 카오스로 빠져드는 웃음 대폭발 코미디.쌍으로 터져버린 '진실의 주둥이'로 돌아온 '정직한 후보2'의 라미란, 김무열, 박진주, 장유정 감독이 이날 네이버 NOW. 무비토크에 출연하며 열띤 홍보를 이어간다.진실의 주둥이로 대환장 케미스트리를 보여줄 라미란과 김무열, 눈치 제로 시누이로 새롭게 합류한 박진주, 그리고 주둥이 군단을 이끄는 장유정 감독까지 출연해 예고편부터 많은 관심을 끌고 있다.배우들이 주상숙, 박희철, 봉만순으로 과몰입하여 설명해주는 캐릭터 빙의 토크, 뛰어난 노래 실력과 센스를 확인할 수 있는 사이다 토크 멜로디로 말해요, 진실의 주둥이 중 숨겨진 거짓 주둥이를 검거해야 하는 마피아 게임까지 준비됐다.한편 '정직한 후보2'는 오는 28일 개봉한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr