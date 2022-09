[공식] '늑대사냥' 감독·서인국·정소민·장영남, 7일 라이브쇼 출연

영화 '늑대사냥'(감독 김홍선) 주역들이 네이버 NOW 글로벌 라이브쇼를 통해 전 세계 예비 관객과 만난다.2일 배급사 TCO(주)더콘텐츠온에 따르면 '늑대사냥' 주역인 서인국, 정소민, 장영남, 김홍선 감독이 오는 7일 오후 8시 네이버 NOW 생방송 글로벌 라이브쇼에 출연한다.'늑대사냥'은 극악무도한 범죄자들을 태평양에서 한국까지 이송해야 하는 상황 속, 지금껏 보지 못한 극한 상황에 처하게 되는 하드보일드 서바이벌 액션.이번 네이버 NOW 글로벌 라이브쇼에서는 영화의 연출을 맡은 김홍선 감독부터 서인국, 정소민, 장영남이 참여해 풍성한 이야기를 나눌 예정이다. 무엇보다 '늑대사냥'의 주역들이 예비 관객들과 함께하는 첫 만남이기에 더욱더 풍성한 시간이 될 것으로 기대를 모은다.또한 강렬한 캐릭터 변신을 위한 배우들의 노력, 하드보일드한 액션 연기 탄생 과정까지 영화에 대한 비하인드 이야기를 '늑대사냥'의 김홍선 감독과 배우들이 직접 전할 예정.이와 함께 극한의 생존 게임이 담긴 영화 '늑대사냥'의 콘셉트를 살린 다양한 게임도 진행될 예정이라 배우들의 팀워크와 함께, 영화의 강렬한 장르를 이번 네이버 NOW 글로벌 라이브쇼에서도 확인할 수 있다.한편 '늑대사냥'은 오는 21일 개봉한다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr