/사진=영화 '외계+인' 1부 포스터

영화 '외계+인'(감독 최동훈) 1부가 개봉 첫날 15만 명을 동원, 박스오피스 1위에 올랐다.21일 배급사 CJ ENM에 따르면 '외계+인' 1부가 개봉 첫날인 지난 20일 15만 8162명의 관객을 동원하며 박스오피스 1위에 등극했다.개봉 첫날 15만 관객을 동원한 '외계+인' 1부는 '마녀(魔女) Part2. The Other One' 이후 한국 영화로는 31일 만에 '탑건: 매버릭', '미니언즈2', '토르: 러브 앤 썬더' 등 외화 경쟁작을 제치고 박스오피스 1위 자리에 이름을 올렸다.또한 최동훈 감독의 전작 '전우치'의 오프닝 스코어인 15만 1251명을 넘어선 것은 물론, '타짜' 개봉 첫날 관객 수인 13만 6950명을 넘는 수치를 기록했다.이 같은 열띤 반응에 힘입어 '외계+인' 1부 주역들은 오는 23일, 24일 산, 대구 무대인사를 통해 관객과 만난다.한편 '외계+인' 1부는 고려 말 소문 속의 신검을 차지하려는 도사들과 2022년 인간의 몸속에 수감된 외계인 죄수를 쫓는 이들 사이에 시간의 문이 열리며 펼쳐지는 이야기다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr