/사진=20세기 스튜디오 공식 트위터

영화 '아바타' 속편이 올해 12월 16일 극장 개봉을 확정 지었다.28일(한국 시각) '아바타' 제작사 20세기 스튜디오는 "방금 시네마 콘에서 '아바타' 속편 개봉일은 2022년 12월 16일로 발표됐다"고 밝혔다. '아바타' 속편 타이틀은 '아바타: 더 웨이 오브 워터(Avatar: The Way of Water)'다.미국 매체 버라이어티 등에 따르면 디즈니는 이날 라스베이거스에서 극장주를 위한 연례 무역 쇼인 시네마 콘에서 '아바타' 속편의 영상을 공개했다. 공개된 영상은 대사가 없는 몇 분짜리 예고편이었으며 3D 안경을 착용하고 시청해야 했다고.'아바타: 더 웨이 오브 워터'는 '아바타' 이후 10년이 넘는 시간을 배경으로 한다. 설리 가족(제이크, 네이티리, 자녀들)의 이야기로 시작된다. 설리 가족의 어려움과 서로를 지키기 위해 노력하는 모습, 살아남기 위해 겪는 전투와 그들이 견뎌야 하는 비극을 담는다.'아바타: 더 웨이 오브 워터' 예고편은 오는 5월 6일 북미에서 개봉하는 마블 영화 '닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스' 상영 전 공개될 예정이다.연출을 맡은 제임스 카메론 감독은 현재 뉴질랜드에 머물면서 개봉을 위한 막바지 작업을 진행 중이다. 그는 시네마 콘 참석 대신 화상을 통해 "가장 큰 화면과 가장 몰입감 있는 3D를 위해 설계됐다. 영화가 할 수 있는 것의 한계를 시험하기 시작했다"고 설명했다.'아바타: 더 웨이 오브 워터'는 2022년 12월 16일 극장 개봉한다. 이어 속편들은 2024년 12월 20일, 2026년 12월 18일, 2028년 12월 22일에 개봉할 예정이다.강민경 텐아시아 기자 kkk39@tenasia.co.kr