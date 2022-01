영화 '특송'의 OST 'Can You Drive?'의 뮤직비디오가 공개됐다. / 사진제공=NEW

영화 '특송'이 시원한 액션 쾌감이 느껴지는 명장면에 감각적인 OST를 더한 'Can You Drive?' 뮤직비디오를 공개해 화제다.'특송'은 성공률 100%의 특송 전문 드라이버 '은하'가 예기치 못한 배송사고에 휘말리면서 벌어지는 추격전을 그린 범죄 오락 액션 영화. 거침없는 흥행 독주를 이어가며 웰메이드 범죄 오락 액션의 진수를 보여주고 있는 영화 '특송'이 액션 쾌감을 두 배로 느낄 수 있는 'Can You Drive?' 뮤직비디오가 눈길을 끈다.공개된 뮤직비디오는 짜릿한 카체이싱 액션과 파격적인 맨몸 액션 시퀀스부터 몰입감 넘치는 배우들의 열연이 담겨 눈길을 사로잡는다. 여기에 심장 박동수를 높이는 비트와 감각적인 신디 사운드로 완성된 오리지널 사운드 트랙 'Can You Drive?'가 보는 이들의 오감을 자극하며 액션 쾌감을 극대화한다. 관객들의 눈과 귀를 만족시키는 'Can You Drive?' 뮤직비디오를 공개해 극장 관람 욕구를 자극하는 '특송'은 "박소담 액션 연기 너무 멋있었어요! 장면에 따라 나오는 음악들도 너무 좋았고 다 좋았습니다", "기대 이상이에요! BGM 선정이 기깔났습니다"와 같은 실관람객들의 뜨거운 호평을 이끌어내고 있어 앞으로 이어갈 흥행 행보에 귀추가 주목된다.'특송'은 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr