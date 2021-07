8월 4일 개봉 예정

'블랙핑크 더 무비' / 사진 = CJ 4D플렉스 제공

글로벌 그룹 블랙핑크의 데뷔 5주년 기념 영화 '블랙핑크 더 무비(BLACKPINK THE MOVIE)'가 공연 실황에 최적화된 버전으로 가장 큰 기대를 모으는 스크린X 포맷의 예고편을 공개했다.국내에서는 CGV 단독 개봉하는 '블랙핑크 더 무비'는 일반관은 물론, 스크린X, 4DX 등 특별관 포맷으로 만날 수 있다. 최근 예고편 공개에 이어, 스크린X 예고편 공개로 다시 한번 폭풍 같은 화제몰이에 성공했다. 어두운 영화관 3면을 가득 채운 공연 현장의 모습이 비쳐지는 가운데, 블링크들을 환호하게 하는 '뚜두뚜두'의 멜로디와 함께 멤버들의 환상적인 무대 퍼포먼스가 펼쳐진다.이어 '블랙핑크 더 무비, 2021년 8월 4일'이라는 개봉 시점 공지가 떠, 팬들의 가슴을 한 번 더 떨리게 한다. '블랙핑크 더 무비' 스크린X 포맷은 단순히 정면을 바라보는 스크린을 넘어 더 넓고, 생생하게 느낄 수 있도록 현장을 사방에서 비춰 블랙핑크 공연의 감동을 배가 시킨다. 3면의 가장 넓은 화면(The Widest Screen)으로 콘서트장의 열기까지 오롯이 담아낸 '블랙핑크 더 무비' 스크린X는 실제 공연장이 눈앞에 펼쳐진 듯한 느낌을 가져온다.'블랙핑크 더 무비'의 다양한 포맷 중에서도 스크린X는 정면을 포함해 좌우 벽면까지 확장된 3면을 스크린으로 블랙핑크만의 카리스마 넘치는 무대를 극장에 재현할 뿐 아니라, 오직 '블랙핑크 더 무비' 영화에서만 볼 수 있는 뷰티 필름, 데뷔 5년을 돌아보는 기억의 방과 함께 블랙핑크 멤버들의 인터뷰를 담고 있다.'블랙핑크 더 무비'는 4명의 멤버와 팬덤 ‘블링크’를 비롯한 전 세계 K-POP 팬들이 '+1'이 되어 완성한 글로벌 그룹 블랙핑크의 데뷔 후 5년과 무대를 담은 영화다. 그동안 공개되지 않았던 각 멤버의 개성에 꼭 맞는 세트장에서 펼쳐지는 색다른 모습과 스페셜 인터뷰, 그리고 10여 곡이 넘는 히트곡 무대들이 영화에 담겨있다. 특히 현장감을 극대화해 재편집된 2021년 'THE SHOW' 및 2018년 'IN YOUR AREA' 공연 실황 장면은 전 세계 팬들에게 다시 한번 그날의 열기와 감동을 전할 예정이다.한편, '블랙핑크 더 무비'는 오는 8월 4일 개봉 예정이다.신소원 텐아시아 객원기자 newsinfo@tenasia.co.kr