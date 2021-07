엔시티 드림→오마이걸·브레이브걸스까지, 최정상 K-POP스타 24팀의 화려한 선물

‘2021 다시 함께, K-POP 콘서트(Together Again, K-Pop Concert)’가 안방 1열 K-POP 팬들을 열광시키며 성황리에 막을 내렸다.사단법인 한국매니지먼트연합(이하 ‘한매연’)과 아리랑TV가 주최하고, 문화체육관광부가 후원한 ‘2021 다시 함께, K-POP 콘서트(Together Again, K-Pop Concert)’가 지난 17일 서울 송파구 올림픽공원 SK올림픽핸드볼경기장에서 비대면으로 열렸다.‘2021 다시 함께, K-POP 콘서트(Together Again, K-Pop Concert)’는 코로나19로 침체된 대중음악공연 업계와 국민을 위로하는 희망의 메시지를 전달하고, 보다 안전하고 체계적인 방역 대책을 구축하여 대중음악공연의 지속적인 발전을 도모하기 위해 기획된 K-POP 콘서트이다.이번 콘서트는 당초 코로나19 이후 처음으로 개최되는 대규모 대면 K-POP 콘서트로서, 백신 접종의 확대와 함께 이뤄질 일상으로의 회복을 위한 신호탄의 역할을 할 것으로 기대를 모았다. 주최 측은 안전하고 체계적인 방역 대책을 수립해 대중음악공연이 지속적으로 열릴 수 있도록 최선을 다했으나, 최근 수도권에서 확진자가 급증하고, 거리두기 지침이 4단계로 격상되는 등 공연을 강행하기에 무리가 있다고 판단, 코로나19 추가 확산 방지를 위해 행사를 비대면으로 전환했다.시즌(Seezn)을 통해 생중계된 ‘2021 다시 함께, K-POP 콘서트(Together Again, K-Pop Concert)’에는 NCT DREAM, 비투비, 브레이브걸스, 백지영, 김태우, 오마이걸, AB6IX, CIX, 모모랜드, 온앤오프, 김재환, 전소연, 드림캐쳐, 우주소녀 쪼꼬미, 로켓펀치, 드리핀, 다크비, 자이언트 핑크, A.C.E, EPEX, T1419, 3YE, 알렉사, 핫이슈까지 대세 K-POP 아티스트 24개 팀이 무대에 올라 팬들의 눈과 귀를 사로잡았다.특히 공연장에 많은 카메라를 배치해 팬들이 다양한 구도에서 무대를 즐길 수 있는 환경을 제공했다. 여기에 온라인 콘서트의 장점을 백분 살려 다채롭고 풍성한 영상효과로 보는 이들이 마치 공연장에 와있는 듯한 생생한 현장감을 선사하며 팬들의 호평을 이끌어냈다.또한 비대면 공연이었음에도 주최 측은 아티스트들과 전 스태프의 안전을 위해 마스크 착용, 거리두기, 발열 체크, 문진표 작성, 전자출입명부 확인 등의 방역 시스템을 철저히 준수했다. 그뿐만 아니라 출연진 및 참여 스태프 모두 코로나19 음성 확인서를 제출하고, 현장에 전문 의료진을 배치해 진단키트 검사 실시, 공연 중 정기적으로 출입구를 개폐하는 등 실내 공연장에서의 방역 관리에 총력을 기울였다. 이를 통해 현장에서 단 1건의 양성 반응도 발견되지 않았고, 안전한 상황 속에서 공연을 마칠 수 있었다.한매연은 “‘2021 다시 함께, K-POP 콘서트(Together Again, K-Pop Concert)’에 많은 관심과 성원을 보내주신 모든 분에게 감사드린다. 대면 공연을 통해 팬들과 만나는 행복한 상상이 실현되진 못했지만, 하루 빨리 일상으로 복귀할 수 있길 기원한다. 조금이라도 코로나19로 침체된 대중음악공연 업계와 국민들이 힘을 얻을 수 있었다면 좋겠다”고 전했다.이준현 텐아시아 기자