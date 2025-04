사진=텐아시아DB

'미스터리수사단'/사진제공=넷플릭스

넷플릭스 예능 '미스터리 수사단'이 시즌2 라인업을 완성했다. 기존 멤버였던 이은지가 빠지고 댄서 가비가 새 멤버로 합류한다.28일 텐아시아 취재에 따르면 '미스터리 수사단'이 시즌2 멤버를 확정해 제작을 준비 중이다. 기존 멤버 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나에 가비가 새로운 멤버로 합류했다.'미스터리 수사단'은 일반적인 부서에서는 해결할 수 없는 특수한 사건만을 전담하는 수사단이 기묘한 일이 벌어진 현장에서 사건을 추적해 가는 이야기다. '더 지니어스' 시리즈를 시작으로 '대탈출', '여고추리반', '데블스 플랜' 등으로 추리 예능의 탄탄한 세계관을 구축한 정종연 PD가 연출을 맡았다.지난해 6월 공개된 '미스터리 수사단' 시즌1은 6부작으로 3부작씩 총 2개의 에피소드가 공개됐다. 이 중 두 번째 에피소드 '심해 속으로'는 잠수함이라는 공간과 괴생명체에 의해 살해된 연구원 등은 쫄깃한 긴장감을 선사하며 호평받았다. 이에 시즌2를 원하는 시청자들의 요청이 쇄도했다.시즌2 제작을 확정한 '미스터리 수사단'에서 유일한 멤버 변화는 이은지다. 이은지가 빠진 자리는 가비가 채운다. 가비는 '스트릿 우먼 파이터'에 출연해 큰 인기를 끌며 '신들린 연애', 'My name is 가브리엘' 등 예능에서도 활약했다. 이용진, 존박, 혜리, 김도훈, 카리나는 시즌2에서도 함께하며 더욱 단단해진 케미를 선보일 예정이다.'미스터리 수사단2'는 올 하반기 촬영 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr