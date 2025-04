레드벨벳 웬디/ 사진=텐아시아 DB

웬디/ 사진 제공=어센드(ASND)

가수 웬디가 어센드(ASND)의 새 식구가 됐다.어센드 측은 25일 "그룹 레드벨벳의 멤버 웬디가 어센드와 전속계약을 체결했다"며 "다방면에서 뛰어난 역량을 입증한 아티스트와 함께하게 돼 기쁘다"고 전했다.아울러 어센드는 "웬디의 레드벨벳 활동도 적극 협조할 예정이다. 어센드를 믿어준 웬디가 더욱 빛날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.웬디는 지난 2014년 레드벨벳의 멤버로 데뷔해 'Ice Cream Cake'(아이스크림 케이크), '빨간 맛 (Red Flavor)', 'Psycho'(싸이코) 등 히트곡을 냈다. 지난 2021년 첫 번째 미니앨범 'Like Water'(라이크 워터)로 솔로 활동에 나섰으며, 2024년 3월 두 번째 미니앨범 'Wish You Hell'(위시 유 헬)을 발매했다. 'Goodbye'(굿바이), '슬픔 속에 그댈 지워야만 해 (Because I Love You)', '나의 하루는 다 너로 가득해' 등 다수의 드라마 OST도 선보였다.방송 활동도 활발하게 했다. 웬디는 Mnet '빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌', KBS2 '더 딴따라' 등에 심사위원으로 출연했다. SBS 파워FM '웬디의 영스트리트' 디제이로도 활동 중이다.웬디와 새출발하는 어센드에는 그룹 프로미스나인 박지원, 백지헌, 이채영, 이나경, 송하영이 소속돼 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr