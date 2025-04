타블로-RM/사진 = 텐아시아 사진DB

/사진 = 사진 = 아워즈 제공

그룹 에픽하이(EPIK HIGH) 타블로가 방탄소년단(BTS) RM과 컬래버레이션을 선보인다.타블로는 25일 공식 SNS를 통해 신곡 'Stop The Rain'(스탑 더 레인)의 티저 영상을 공개하며 RM과의 컬래버레이션 소식을 알렸다.공개된 영상에는 빗소리와 함께 타블로와 RM의 목소리가 각각 담겨있다. 이후 추락하는 천사와 우산을 든 캐릭터가 그려진 포커 카드가 화면을 채우며 에픽하이와 방탄소년단의 세계관을 암시했고 공개될 곡을 향한 기대감을 한층 고조시켰다.'Stop The Rain'은 타블로와 RM이 2년 전 작업했던 곡으로, 타블로 특유의 감성에 RM의 묵직하고 카리스마 있는 목소리가 어우러진 곡이라고 타블로 측이 전했다.특히 타블로와 RM은 지난 2022년 RM의 첫 솔로 앨범 'Indigo' 수록곡 'All Day'(With Tablo) 이후 약 3년 만에 호흡을 맞추는 것으로 기대를 모은다. 에픽하이와 방탄소년단 리더의 특별한 만남이 성사됐다.타블로는 지난해 10월 'PUMP COLLECTOR'S EDITION'(펌프 컬렉터스 에디션)을 발매하고, 타이틀곡 '미슐랭 CYPHER'(미슐랭 사이퍼)로 활동했다. 최근에는 유튜브 활동 중이다.타블로 신곡 'Stop The Rain'은 오는 5월 2일 오후 1시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr