[종합] 김일우, ♥박선영과 결혼 생활 '구체적 규칙'까지 생각…"화장실 휴지는 뒤로"('신랑수업')

사진=채널A '신랑수업' 캡처

사진=채널A '신랑수업' 캡처

'신랑수업' 김일우·박선영이 제주도에서 1박을 깜짝 추가해 2박 3일 여행을 하기로 했다. 두 사람은 결혼 생활에 대해 상상하며 휴지 거는 방향, 샤워부스 청소 담당 등 디테일한 부분에 대해서도 이야기를 나눴다.지난 23일 방송된 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 160회에서는 김일우가 당초 1박 2일 일정으로 제주도 여행을 온 줄 알았던 박선영을 붙잡았다.제주도에서 처음으로 박선영과 1박을 함께 한 김일우는 이날 아침, 삼시세끼를 챙겨먹는 박선영을 위해 샐러드와 계란프라이, 토스트 등 호텔급 조식을 차렸다. 일어나자마자 산책을 다녀온 박선영은 김일우의 정성 가득한 조식을 맛있게 먹었다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 '교감' 이다해는 "아침상 차려주는 신랑 좋다"며 '엄지 척'을 했다. 이때 '신랑즈' 박현호가 "세븐 형은 아침을 안 차려주시냐"라고 물었다. 이다해는 "우리는 누가 깨우지 않으면 일어나지를 않아서 스트레이트로 쭉…"이라고 답해 모두를 폭소케 했다.식사 후 김일우·박선영은 침대에 나란히 누워 도란도란 대화를 나눴다. 또한 호피 무늬를 좋아하는 박선영의 취향에 맞춘 커플룩을 입고 가파도 섬 투어를 떠났다. 이동하던 중 김일우는 제주도에서 셀프 웨딩 촬영을 많이 한다는 이야기를 하다가 "난 스몰웨딩을 하고 싶다. 턱시도보다는 세미 정장을 입고 싶다"고 말했다. 박선영은 "전 목이 긴 편이라 쇄골이 드러나거나, 턱 위까지 올라오는 드레스가 좋을 것 같다"고 드레스 로망을 밝혔다. 이에 김일우는 "망사 같은 걸로? 시스루?"라고 해 웃음을 안겼다. 잠시 후, 선착장에 도착한 두 사람은 배에 탔다. 모든 탑승객들이 "두 분이 잘 됐으면 좋겠다!"고 응원을 보냈다.가파도에 도착한 김일우·박선영은 자전거를 타고 섬을 한바퀴 돌았다. 그러던 중, 한 포토 스폿에 다다른 김일우는 백팩에서 오카리나를 꺼내 'My heart will go on'을 연주해줬다. 로맨틱한 이벤트에 박선영은 행복해했다. 김일우는 "선영! 오늘 꼭 서울 가야 해? 하루 더 있다 가~"라며 그를 붙잡았다. 박선영은 "내 비행기 티켓 내일 건데, 오늘 가?"라고 해 김일우를 기쁘게 했다.달달한 기류 속, 다시 숙소로 온 이들은 저녁 식사를 하면서 결혼 토크를 했다. "싱글이던 두 사람이 살면 서로 부딪히는 습관이 있을 텐데 어디까지 양보할 수 있을까"에 대해 말하던 중, 김일우는 "화장실 휴지를 뒤로 거는 것까지는 양보할 수 있다. 머리카락, 샤워부스도 내가 다 정리하겠다"라고 회심의 플러팅을 날렸다. 박선영은 "그거는 내가 줍겠다. 걱정하지 마라"고 화답했다. 이를 본 '교장' 이승철은 "둘이 곧 집 보러 가겠다"라고 농담해 스튜디오를 후끈 달궜다. 그러던 중 박선영은 갑자기 "제대로 하려면 누워야지!"라고 말했다. 김일우는 "괜찮아?"라고 물어 모두를 숨죽이게 만들었다. 두 사람의 제주 둘째 날 밤에 무슨 일이 벌어지는 것인지 궁금증을 자극했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr