사진제공=빅히트뮤직

그룹 방탄소년단 제이홉의 솔로 여정을 조명하는 전시가 열린다.내달 30일부터 6월 22일까지 서울 마포구 동교동 AK PLAZA 홍대 17층에서는 전시 'AND WHAT?'이 개최된다. 이번 전시는 제이홉의 솔로 활동과 음악 세계를 다각도로 조명하는 자리로, 그간 공개된 음원과 다큐멘터리, 월드투어 등 주요 콘텐츠를 중심으로 그의 예술 여정을 소개한다.전시는 솔로 아티스트를 넘어 크리에이티브 영역까지 확장한 제이홉의 활동을 따라간다. 전시명 'AND WHAT?'은 하나의 단어로 정의할 수 없는 다채로운 면모를 담는 동시에, 그의 다음 행보를 향한 질문을 의미한다.제이홉이 K팝 아티스트로 세운 여러 '최초' 기록들도 조명된다. 2022년 '롤라팔루자 시카고'에서 한국 가수 최초로 메인 스테이지에 올랐고, 현재 진행 중인 첫 솔로 월드투어 'j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE''를 통해 한국 솔로 가수 최초로 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움 무대에 올랐다. 이러한 순간들이 전시 공간에 고스란히 담긴다.전시에는 제이홉의 퍼포먼스 에너지와 음악적 메시지를 시각화한 공간이 마련되며, 실제 사용한 마이크와 인이어, 뮤직비디오 및 콘셉트 포토 촬영 의상 등이 전시된다. 전시 관련 정보는 글로벌 팬 플랫폼 위버스 방탄소년단 채널에서 확인할 수 있다.한편 제이홉은 지난 2월 서울 공연을 시작으로 월드투어에 돌입했으며, 브루클린, 시카고, 멕시코시티, 샌안토니오, 오클랜드 등 북미 6개 도시에서 약 17만 8천여 관객을 동원했다. 오는 26~27일에는 싱가포르 실내체육관에서 아시아 투어를 이어간다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr