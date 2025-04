엑소 수호, 카이/ 사진 제공=SM

엑소 카이/ 사진 제공=SM

솔로 가수로 컴백한 엑소 카이가 '크롭티의 아이콘'다운 행보를 보였다.카이는 21일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 네 번째 미니앨범 'Wait On Me'(웨이트 온 미) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 쇼케이스 MC를 맡은 수호는 카이의 무대와 뮤직비디오를 감상한 후 "왜 이렇게 노출이 많은지 궁금하다. 보통 한 구간에서만 하는데 처음부터 끝까지 노출이더라"라고 말했다. 수호는 카이에게 "본인의 선택이냐"고 물었고, 카이는 "제 선택이냐고요? 그럼 회사가 억지로 시켰냐는 말이냐"고 말해 웃음을 안겼다.이어 카이는 "'웨이트 온 미'를 어떤 모습으로 보여드리면 좋을지 고민했다. 사막이 나오고, 뜨거운 바람이 느껴지는 콘셉트다. 그런데 저까지 입고 있으면 보는 사람들이 더울 수 있겠더라. 살을 보여주면서 시원함을 드리자는 얘기가 많이 나왔다"며 노출을 하게 된 이유를 설명했다.'크롭티의 아이콘'이란 수식어에 대해서는 "그런 이미지도 있구나. 좋았다"라고 답했다. 그러면서도 "얼마 전에 디오 형이 그러더라. '넌 왜 이렇게 천이 부족하냐.' 그런 도발을 해서 다음 앨범부터는 천이 부족하지 않은 모습을 보여드려야겠다고 생각했다. 이번 앨범은 이미 찍어버렸다"고 말해 웃음을 자아냈다.이번 앨범은 2023년 발표된 카이 세 번째 미니앨범 'Rover'(로버) 이후 약 2년 만의 신보다. 타이틀곡 'Wait On Me'는 아프로비츠의 리듬을 활용한 팝 곡이다. 타악기가 만든 절제된 그루브와 긴장감을 끌어올리는 신스 스트링 사운드가 어우러졌으며, 서두르지 않고 서서히 드러내는 감정의 아름다움을 담았다. 'Wait'이라는 가사를 직관적으로 표현한 포인트 안무와 파워풀한 댄스 브레이크가 포함된 퍼포먼스도 감상할 수 있다.새 앨범에는 타이틀 곡 외에도 카이표 나른 청량미로 화제가 된 선공개곡 'Adult Swim'(어덜트 스윔)부터 'Walls Don't Talk'(월스 돈트 토크), 'Pressure'(프레셔), 'Ridin''(라이딘), 'Off and Away'(오프 앤드 어웨이), 'Flight to Paris'(플라이트 투 패리스)까지 기다림의 시간을 지나 성숙해진 카이의 음악이 수록됐다.카이의 네 번째 미니앨범 '웨이트 온 미'는 이날 오후 6시 발매됐다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr